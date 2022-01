Murodjon Akhmadaliev contre Marlon Tapales, défense obligatoire pour l’Ouzbek

Le champion du monde unifié IBF et WBA Murodjon Akhmadaliev (10-0, 7 KO) a déjà un nouveau rival en vue, puisque l’IBF a nommé son prétendant officiel au titre.

C’est à propos des Philippins Marlon Tapales (35-3, 18 KO), ancien champion du monde WBO des poids coq, qui obtiendra sa première chance à ce poids. Il est gaucher, comme le champion, et a une longue expérience professionnelle bien qu’il n’ait pas encore 30 ans. Il y a un mois, nous pouvions le voir battre massivement Hiroaki techigawara à l’appui du triomphe de Nonito donaire en vue de Reymart Gaballo.

Akhmadaliev a également en attente pour faire face Ronny Rios par la WBA (combat qui n’a pas pu avoir lieu en novembre, car le nord-américain avait contracté le covid), pour consolider les ceintures à l’intérieur du corps.

De plus, comme la grande majorité d’entre nous le souhaiterait, il pourrait s’unir contre Stephen Fulton, détenteur des titres mondiaux WBC et WBO. Pourtant, l’IBF est très stricte avec les défenses officielles et, s’ils ne rencontrent pas Tapales pour le mois d’avril, le médaillé de bronze ouzbek à Rio 2016 serait privé de son sceptre.