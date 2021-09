Murphy partage un verdict honnête après des rapports sur l’avenir du joueur de Liverpool

in

Danny Murphy a déclaré à talkSPORT Mohamed Salah qu’exiger le double de ce que n’importe qui d’autre gagne à Liverpool pour signer un nouveau contrat serait surprenant.

Les rapports du Mirror affirment que Jurgen Klopp souhaite que Salah prolonge son séjour. Mais l’Egyptien, qui est sous contrat jusqu’en 2023, demande 500 000 £ par semaine pour renouveler, soit plus du double de ses 200 000 £ actuels.

Le chiffre présumé ferait également de Salah le joueur le mieux payé des Reds et le deuxième joueur le mieux payé de la Premier League. Par Spotrac, seul Cristiano Ronaldo gagne plus de 400 000 £ par semaine, tandis que Virgil van Dijk est désormais le meilleur revenu de Liverpool à 220 000 £ par semaine.



Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

“Mo Salah n’est pas le genre de personne qui va commencer à exiger le double de ce que les autres gagnent au club de football”, a déclaré Murphy. « Je serais très surpris si c’était le cas, mais ne dites jamais jamais. Si Mbappe part l’été prochain, le PSG voudra remplacer Mbappe par une superstar capable de marquer des buts. Il n’y a pas mieux que Salah. j’espère que non,

« C’est très difficile pour moi de donner une perspective à ce sujet car est-ce que je quitterais jamais Liverpool pour aller au PSG ? Non, car Liverpool est mon équipe. Mo Salah dans le passé, il y a eu des rumeurs sur le fait de vouloir jouer en Espagne. Mais si vous parlez de jouer en Espagne pour réaliser un rêve d’enfant, c’est très différent d’être avide d’argent.

Ecosse 1-0 Moldavie : Billy Gilmour brille à nouveau mais des questions demeurent avant le déplacement à Vienne

« Salah n’a pas l’air mécontent, il semble quand on le regarde jouer qu’il est encore plein de haricots, plein d’énergie, plein d’appétit et de désir. Il ne ressemble pas à un joueur qui s’ennuie d’où il est, qui a perdu son désir d’être le meilleur. Il le regarde à nouveau. Cela ne me surprendrait pas si dans les deux prochains mois cet accord [a new Liverpool contract] est fait.”

Salah vaut-il 500 000 £ par semaine pour Liverpool, ou Murphy a-t-il raison?

Salah est le talisman de Liverpool depuis son arrivée, il peut donc croire qu’il mérite d’être généreusement payé, mais Murphy suggère que non. Au lieu de cela, l’ancien milieu de terrain des Reds a apparemment le sentiment que le joueur de 29 ans voit son avenir à Anfield, il jouera donc au ballon pour s’en assurer.

Il est peu probable que les Reds offrent à Salah les prétendues 500 000 £ par semaine demandées, de toute façon. Alors que leurs rivaux de Premier League peuvent payer plus cher, Liverpool a renouvelé une série d’accords et a fait de Van Dijk son meilleur revenu. Salah s’attendrait à gagner plus que le défenseur, mais pas le double.

Pourtant, si Salah compte emmener Liverpool chez le nettoyeur, Murphy a peut-être raison de suggérer de remplacer Kylian Mbappe. L’Egyptien peut obtenir son salaire recherché à Paris et peut montrer aux géants de la Ligue 1 qu’il vaut 500 000 £ par semaine en brillant à Anfield une fois de plus ce trimestre.

L’ailier de 69 sélections a commencé la saison très fort avec deux buts et deux passes décisives en trois matchs de Premier League. Une de ses frappes et chaque passe décisive sont venues contre les nouveaux promus et les premiers lutteurs de Norwich. Mais il a également marqué l’égalisation contre Chelsea.

De plus, Salah n’a jamais offert deux passes décisives dans le même match de haut niveau la saison dernière alors qu’il a terminé le mandat avec cinq. Il n’a également marqué et aidé que deux fois dans le même match, contre les Wolves et Crystal Palace. Ainsi, pourrait être fixé pour une saison sensationnelle si sa forme initiale dure.

Dans d’autres nouvelles, “Il rendrait Arsenal bien meilleur”: les artilleurs ont dit d’embaucher un homme de 66 ans ….. et il est disponible