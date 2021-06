Murphy signe des mesures pour mettre fin à la plupart des urgences de santé publique du New Jersey en 30 jours .

Le gouverneur Phil Murphy a promulgué une mesure mettant fin à l’urgence de santé publique COVID-19 qui est en place dans le New Jersey depuis le 9 mars 2020.

En vertu de la législation signée par Murphy, la plupart des décrets pris en vertu de l’urgence de santé publique expireront dans 30 jours. Cependant, la législation maintient 14 décrets en place jusqu’au 1er janvier et Murphy peut modifier ou annuler les décrets avant leur expiration.

“La levée d’aujourd’hui de l’urgence de santé publique COVID-19 est une étape claire et décisive sur la voie de la normalité”, a déclaré Murphy. « Les 15 derniers mois ont été un défi, et je remercie tous les habitants du New Jersey qui sont restés à la maison, masqués, ont pris des précautions pour contrôler ce virus et se sont fait vacciner pour nous avoir permis d’en arriver là. »

Les républicains ont qualifié le processus de partisan et précipité et ont déclaré que le projet de loi n’abroge l’urgence de santé publique que de nom. Ils ont également critiqué le manque de contribution législative et publique sur le projet de loi.

En vertu de cette mesure, Murphy peut émettre des ordonnances, des directives et des dérogations liées à diverses initiatives pour arrêter la propagation du COVID-19, telles que les tests, les efforts de vaccination, la mise en œuvre des recommandations du CDC et la collecte, la conservation, le partage et l’accès de données. L’autorité dure jusqu’au 11 janvier, mais les législateurs peuvent adopter une résolution simultanée pour prolonger l’autorité de 90 jours supplémentaires.

La mesure prolonge également les ordonnances administratives, les directives et les dérogations émises en vertu de l’urgence de santé publique, y compris les ordonnances du ministère de la Santé régissant les vaccinations et les tests, jusqu’au 11 janvier. Les législateurs peuvent accorder une prolongation de 90 jours des ordonnances en adoptant une résolution simultanée.

De plus, l’immunité civile et pénale accordée aux professionnels de la santé et aux établissements de santé et les dérogations existantes aux réglementations concernant le personnel et les vacances expireront le 1er septembre. essai.

La législation rétablit également l’exigence précédente de sept jours pour les réponses à l’Open Public Records Act (OPRA) pour les dossiers non liés à la réponse COVID-19.

“Le projet de loi … pourrait prétendre restreindre les pouvoirs du gouverneur, mais il ne le fait pas dans de nombreux domaines clés”, a déclaré le sénateur Declan O’Scanlon, R-Monmouth, dans un communiqué après le vote de jeudi pour approuver la mesure.

“Les demandes de l’OPRA relatives à la pandémie sont toujours interdites, mettant en sourdine l’examen législatif, médiatique et public des politiques de l’administration”, a ajouté O’Scanlon. « Y compris les politiques qui ont entraîné tant de décès dans les maisons de soins infirmiers, la dévastation inutile d’innombrables entreprises et tous les autres aspects de la réponse à la pandémie. »