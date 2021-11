Murray cale à nouveau en quarts

11/11/2021 à 21:24 CET

.

L’anglais Andy Murray n’a pas pu boucler la remontée contre l’Américain Tommy Paul (6-2, 3-6 et 6-3) et a été éliminé en quarts de finale du tournoi de Stockholm comme cela s’est passé au tournoi de Metz, ses meilleurs records en 2021.

L’Ecossais, jadis numéro un mondial et qui a remporté mercredi une remarquable victoire contre l’Italien Jannik Sinner, est une nouvelle fois resté aux portes des demi-finales et prolonge ses aspirations vers un triomphe qui Il n’y est plus parvenu puisqu’en 2019 il a conquis le tournoi d’Anvers, le dernier qui figure pour l’instant à son palmarès.

Murray a joué dans une réaction honorable après avoir abandonné le premier set contre Paul, avec lequel il n’avait jamais joué auparavant. Il a remporté le deuxième set et a apporté le résultat à la manche finale. Sa force s’est affaiblie et il n’a pu tenir le coup que jusqu’au septième match. Au huitième, l’Américain a arraché le service et a clôturé le match après deux heures et dix-sept minutes.

Tommy Paul, 52 du monde, aspire à Stockholm au premier titre de sa carrière. Dans les deuxièmes demi-finales qu’il atteint cette saison après celles de Parme, où il a été dépassé par l’Américain Sebastian Korda, il jouera avec sa compatriote Frances Tiafoe, huitième tête de série, qui est revenue avec solvabilité et autorité au Britannique Daniel Evans (1 -6, 6- 1 et 6-1).

De l’autre côté de la table, Felix Auger Aliassime, deuxième tête de série du Canada, était sur le point de disputer une nouvelle finale après avoir battu le Néerlandais Botic Van de Zandschulp 6-4, 6-3. La paroisse de Toni Nadal Il jouera en demi-finale contre le vainqueur du duel entre le Français Arthur Rinderknech et son compatriote canadien Denis Shapovalov.