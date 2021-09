Murray fait l’éloge d’Emma Raducanu et encourage le tennis britannique

14/09/2021 à 19:07 CEST

Andy Murray, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, a salué le triomphe d’Emma Raducanu à l’US Open et a déclaré qu’il espère que cela servira à attirer plus d’enfants dans ce sport.. Raducanu, 18 ans, est devenu à New York la première personne de l’histoire à remporter un Grand Chelem depuis les qualifications et le premier Britannique à lever un majeur depuis que Virginia Wade a remporté Wimbledon en 1977.

“C’est incroyable ce qu’il a fait. C’est quelque chose de très spécial et un encouragement pour le tennis britannique.. J’espère que les institutions sportives y travailleront et impliquer davantage d’enfants dans ce sport », a déclaré Murray, qui a repris la compétition cette semaine au Rennes Challenger et jouera l’ATP 250 de Rennes la semaine prochaine.Le tennis britannique a maintenant une grande opportunité», a ajouté l’Écossais, devenu numéro un mondial.

Andy Murray a souligné le niveau de Raducanu, qui a surpris l’Ecossais en la voyant s’entraîner. “J’ai passé quelques minutes avec elle sur la piste d’entraînement, mais j’ai pu la regarder plus longtemps. C’est très très bon“. El triunfo de Raducanu ha llegado nueve años después de que Andy Murray se hiciera con el US Open. El tenis británico está de vuelta en la élite y, viendo las condiciones y la ambición de la joven tenista, todo parece indicar que será para beaucoup d’années.