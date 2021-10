Murray garde les Cardinals invaincus avec une déroute 37-20 des Rams

in

Kyler Murray a réussi 268 verges et deux touchés et a couru pour 39 verges supplémentaires dans une performance virtuose, et les Cardinals de l’Arizona ont prolongé leur plus long départ sans défaite depuis 2012 avec une victoire de 37-20 sur les Rams de Los Angeles dimanche.

AJ Green a capté une passe de 41 verges au touché, Chase Edmonds a couru 120 verges et James Conner s’est précipité pour deux courts scores pour l’Arizona (4-0), qui a finalement battu Sean McVay pour la première fois en neuf essais.

Les cartes de Kliff Kingsbury l’ont fait avec style, éclairant la défense des Rams pour 465 verges au total et marquant des touchés après deux premiers plats à emporter pour affirmer leur arrivée en tant que prétendant dans la NFC West et au-delà malgré trois de leurs quatre premiers matchs sur la route.

Maxx Williams a capté une passe de TD de Murray, qui a réussi 24 pour 32 et a frustré à plusieurs reprises la défense des Rams. La défense de l’Arizona a réalisé plusieurs gros jeux et a scellé la première victoire de l’équipe contre les Rams depuis le 1er janvier 2017, en arrêtant Matthew Stafford et l’attaque de LA sur des essais au 1 avec 12:05 à jouer.

Stafford a inscrit 26 sur 41 pour 280 verges et deux touchés lors de sa première performance inefficace avec les Rams (3-1), qui n’ont pas réussi à commencer 4-0 pour la première fois depuis 2018 avec une performance à domicile laide.

Van Jefferson a attrapé une passe de TD tôt et Robert Woods a fait une saisie de TD avec 1:14 à jouer, mais Stafford était souvent absent dans ses relations avec ses récepteurs. McVay a régulièrement abandonné son jeu de course malgré les 89 verges de Darrell Henderson – la deuxième meilleure performance de sa carrière – en seulement 14 courses contre une défense qui n’a pas bien arrêté la course cette saison.

La défense de Los Angeles a eu peu de réponses pour Murray, qui a toujours trouvé des receveurs ouverts ou ramassé son propre métrage tandis que les Cardinals ont marqué sur sept des huit disques après un botté de dégagement.

Les Cardinals ont pris une avance de 24-13 à la mi-temps derrière Murray, qui a eu du mal à travailler sa magie contre les Rams lors de ses deux premières saisons dans la NFL. Il était en pleine forme au début de ses débuts au SoFi Stadium, passant pour 186 verges et se précipitant pour 34 de plus en première mi-temps tandis que les Cards ont déchiqueté une défense de Los Angeles qui avait accordé moins de 21 points par match cette saison.

Arizona a marqué des touchés après les deux revirements de Los Angeles en première mi-temps.

La longue prise de TD de Green est survenue après que Byron Murphy Jr. a récupéré la passe renversée de Stafford à DeSean Jackson, et la prise de TD de Williams a résulté d’un entraînement qui a commencé avec le échappé de Sony Michel et comprenait un premier essai exceptionnel de Murray les 3e et 16e.

Les Rams ont eu un long TD se terminant par la capture de Jefferson, mais ont autrement lutté ou se sont contentés de buts sur le terrain. Stafford a inscrit 11 pour 21 dans la mi-temps, frappant le leader de la NFL Cooper Kupp à seulement deux reprises sur sept cibles. Kupp a terminé avec cinq attrapés pour 64 verges, tandis que Jefferson en avait six pour 90 verges.

Murphy s’est blessé aux côtes en première mi-temps, mais est revenu au match. Il compte trois interceptions lors des quatre premiers matchs des Cardinals.

Cardinaux : Accueillez les 49ers de San Francisco dimanche prochain.

Rams : Une petite semaine avant qu’ils ne visitent les Seahawks de Seattle jeudi soir.