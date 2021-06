Murthy annonce qu’il augmentera le prix des billets et des abonnements

03/06/2021 à 11:48 CEST

Le président de Valence, Anil Murthy, a avancé que si les conditions sanitaires permettent la fréquentation du public à Mestalla le prix des abonnements et des billets sera augmenté pour la prochaine campagne.

Murthy l’a avancé dans une conférence télématique qu’il a offerte au « Campus France » de Singapour dans laquelle il a assuré que C’est une décision basée sur des données et non sur des « émotions & rdquor;, qui a souligné que c’était l’argument avec lequel ces questions étaient tranchées jusqu’à son arrivée à la présidence du club.

“J’ai augmenté le prix des billets de 20% et nous les avons vendus. L’année suivante, nous avons bien fait et nous les avons augmentés de 20% et nous les avons à nouveau vendus. Cette année, nous n’avons pas si bien fait mais, si COVID 19 nous quitte à nouveau ouvrir le stade, je vais encore augmenter les prix & rdquor;, a-t-il déclaré.

Murthy a déclaré que la politique de prix devrait être marquée par le « data & rdquor; et non par les émotions et qu’un juste prix doit être établi qui peut être expliqué et justifié.

“Je suis obsédé par la prise de décision basée sur les données. Ne me dites pas que vous faites quelque chose sans données pour le sauvegarder & rdquor;, a-t-il déclaré. Le président du club Mestalla a souligné qu’avant son arrivée à Valence « La théorie était que sinon tu avais bien fait, si tu avais été douzième, tu devais baisser les prix pour que plus de monde vienne & rdquor ;.

« En fait, c’est encore mieux : donnez le billet, ouvrez le stade gratuitement et il y aura plus d’adeptes & rdquor ;, ironise-t-il. Murthy qu’il a demandé aux employés du club de lui montrer les données qui appuyaient cet argument car cela lui semblait « une décision émotionnelle sans aucun fondement & rdquor ;.

« Ma réponse a été : ‘Je ne te crois pas. Je pense que les billets gratuits rendent l’événement moins précieux et moins de gens viendront donc le prix augmente ‘& rdquor;, a-t-il rappelé. Murthy Il a souligné que depuis qu’il est devenu président du club, sa méthode consiste à demander à chacun de justifier ses décisions avec des données.

« J’ai énervé beaucoup de gens mais je sais que je suis sur la bonne voie quand ils me disent ‘le foot c’est comme ça, tu ne le comprends pas’ & rdquor;, a-t-il déclaré. En effet, le président de Valence a déclaré que des professionnels d’autres domaines doivent venir améliorer la gestion des clubs. “Les professionnels du football ne sont pas les plus intelligents, je pense que c’est bien que des professionnels d’autres domaines viennent améliorer la façon dont on gère”, a-t-il conclu.