Murthy se rend à Singapour et passera en revue les nouvelles de Valence avec Lim

30/11/2021

Le à 14:42 CET

Les mouvements se produisent dans le Valence CF. Président, Anil Murthy, a voyagé à Singapour, où il prévoit de rencontrer en personne le principal actionnaire du club, Peter Lim, pour faire le point sur la situation de certains enjeux stratégiques auxquels l’entité doit faire face, selon le journal AS et des sources du club confirmées à Efe.

De l’entité, ils ont souligné qu’il y a neuf mois Murthy Il ne se rendait pas dans son pays et ils ont reconnu que bien que le contact télématique avec Lim de Valence soit fluide et habituel, une rencontre physique entre les deux est prévue pour faire le suivi de diverses questions.

Il est supposé que les deux discuteront des détails de l’argent que le club entrera sous forme de prêt sans intérêt une fois que l’accord entre La Ligue et le Fonds CVC. Ils évoqueront également le projet de reprise des travaux du Nouveau Mestalla, que le club doit présenter au Generalitat au plus tard à la mi-février pour aspirer au maintien d’une partie des avantages urbains qui lui ont été accordés avec l’attribution d’un Action territoriale stratégique que maintenant le Consell il est sur le point de mettre fin aux retards.

Comptes inquiétants

Également, Lim et Murthy Ils prévoient d’évoquer les possibles déplacements du club sur le marché d’hiver, mercato au cours duquel le sélectionneur José Bordalás a déjà confirmé publiquement qu’il espère renforcer l’équipe à certains postes et qu’il espère parler directement avec Lim dans un chat télématique pour équilibrer les comptes. Les résultats économiques placent le club au bord de la cause de la dissolution et devra vendre des joueurs pour 37 millions malgré l’augmentation de capital de Lim.

Bordalás déjà pressé en été pour un attaquant comme Marcos André. En fin de compte, ils ont pu récompenser le Valladolid avec environ neuf millions d’euros, voir plus tard les comptes qui ont été présentés à l’Assemblée Générale que le club ne pouvait pas se permettre. L’entraîneur était satisfait, mais l’attaquant brésilien n’a débuté que depuis deux matchs et, malgré la mauvaise passe qu’il traverse Maxi Gomez il n’a pas réussi à obtenir le travail.

Les Valence est onzième au classement de la ligue après un bon début de championnat, mais les nuls et les défaites continuent de se produire et la tendance se poursuit à la baisse. L’entité valencienne joue également cette semaine dans Utrillas (jeudi, 19h30) le premier tour de la Copa del Rey, dans laquelle les ‘chés’ espèrent ne pas tomber pour continuer avec des options cette saison.