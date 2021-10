Murtough en contact avec un agent alors que la cible de Man Utd révèle des revendications salariales

Le directeur de Man Utd, John Murtough, a été informé des énormes exigences salariales d’un objectif de transfert, selon un rapport.

On pense que les Red Devils préparent un certain nombre de transferts stellaires avant l’été prochain. Une position qu’ils doivent certainement améliorer est le milieu de terrain central. Le couple Scott McTominay et Fred a régulièrement fait l’objet de critiques au cours des dernières saisons.

La star de l’AC Milan Franck Kessie est considérée comme une solution. Le joueur de 24 ans est un joueur dynamique et puissant qui a réussi 13 buts en Serie A la saison dernière. Il pourrait être en mouvement car son contrat avec les Rossoneri expire en juin.

Une alternative est l’as de Leicester City Youri Tielemans. L’international belge est inestimable au King Power, ayant marqué le vainqueur lors de la finale de la FA Cup la saison dernière.

Comme Kessie, il est au milieu d’une querelle de contrat avec son équipe actuelle. Tielemans a rejeté l’offre d’un nouvel accord plus tôt cette semaine.

Murtough recherche également le successeur à long terme de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a de nouveau démontré son importance pour Man Utd mercredi alors qu’il dirigeait le vainqueur contre l’Atalanta. Mais il a maintenant 36 ans et pourrait prendre sa retraite dans les prochaines années.

Un remplaçant idéal serait Erling Haaland du Borussia Dortmund. La starlette s’est avérée être l’un des meilleurs buteurs du monde, malgré ses 21 ans.

Il devrait quitter Dortmund l’été prochain lorsque sa clause de libération de 64 millions de livres sterling sera activée. ESPN fournit maintenant un rapport sur ce à quoi ressemble son avenir.

Ils affirment que le Norvégien exigera un salaire de plus de 30 millions de livres sterling par an dans son prochain club. Cela représente plus de 500 000 £ par semaine.

Le représentant de Haaland, Mino Raiola, aurait envoyé cette information à la liste des clubs intéressés. Cela signifie qu’il a parlé avec Murtough à Old Trafford, ainsi qu’avec des responsables de Man City et de Chelsea.

Cependant, il n’y a pas que les clubs anglais impliqués dans la chasse aux transferts. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich surveillent tous la situation.

L’avenir de Haaland semble déjà être la principale histoire de transfert de la fenêtre d’été.

De la douleur de Porto à Zorro : Les moments les plus emblématiques de Paulo Fonseca

Everton veut un joueur de Man Utd en janvier

Pendant ce temps, Football Insider écrit qu’Everton espèrent débarquer Jesse Lingard cet hiver.

L’international anglais est revenu de son prêt à West Ham avec la promesse de plus de temps de jeu sous Ole Gunnar Solskjaer.

Cela ne s’est pas vraiment produit et Lingard évalue maintenant ses options. On prétend qu’Everton veut prêter le milieu de terrain offensif.

Les Toffees visent à inclure une option d’achat l’été prochain, s’il impressionne à Goodison Park.

Les intentions de United ne sont pas révélées dans le rapport, bien qu’elles puissent être vendues. Solskjaer peut déjà compter sur Paul Pogba et Bruno Fernandes au CAM.

LIRE LA SUITE: Solskjaer se moque de la question de Van de Beek à la télévision néerlandaise ; explique les rebuffades répétées