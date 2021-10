Murtough et Solskjaer doivent mettre fin au rêve de Ronaldo dans le cadre du plan de transfert de Haaland

Le directeur du football de Manchester United, John Murtough, et Ole Gunnar Solskjaer auraient conclu un accord sur leur prochain objectif de transfert n ° 1 – mais toute décision serait contraire aux meilleurs souhaits de Cristiano Ronaldo.

United a fait un début de saison relativement stable et se situe à deux points du leader Chelsea après sept matchs. Pourtant, cela aurait pu être bien mieux sans les points perdus à domicile contre Aston Villa puis Everton. C’est la frustration d’un match nul d’Old Trafford avec les Toffees qui a poussé Ronaldo à quitter le terrain, laisser Rio Ferdinand expliquer la situation.

Après avoir dépensé plus de 100 millions de livres sterling cet été pour Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho, United devrait mettre fin à son attente de cinq ans pour le trophée.

Néanmoins, il est peu probable que les dépenses se terminent de sitôt, avec un accord de janvier pour Declan Rice aurait obtenu le feu vert.

Et tandis que l’homme anglais est très dans leur réflexion pour 2022, leur objectif n ° 1 reste toujours la signature d’un nouvel attaquant.

Avec Edinson Cavani, 34 ans, susceptible de partir, United a fixé ses sets sur Erling Haaland.

Haaland, 21 ans, est le joueur le plus recherché du football mondial en raison de ses exploits devant le but. L’international norvégien a marqué 28 buts en 22 matches avec le Red Bull Salzbourg en 2019-2020. Ces chiffres ont fait tourner de nombreuses têtes, mais il a évité les plus grands clubs de rejoindre le BVB pour environ 20 millions d’euros en janvier 2020.

Le Scandinave a effectué une transition en douceur vers la Bundesliga, marquant 13 buts en 15 matches de haut niveau. Il a ensuite trouvé le chemin des filets à 27 reprises en championnat et a inscrit 41 buts en autant de sorties la saison dernière.

Cependant, cette saison semble être sa dernière en Bundesliga. C’est après que son agent Mino Raiola a inséré une clause libératoire d’environ 68 millions de livres sterling dans son accord. Cela devient actif à l’été 2022.

Et avec une pléthore de clubs enthousiastes, le Manchester Evening News affirme que Murtough et Solskjaer sont d’accord pour que United fasse de Haaland sa priorité absolue.

Et avec Haaland connaissant bien Solskjaer depuis leur temps ensemble à Molde, ils espèrent conclure un accord.

Cependant, le Daily Express affirme que tout mouvement pour Haaland pourrait potentiellement bouleverser Ronaldo.

Alors qu’il aura 37 ans au moment de la saison prochaine. Son contrat à Old Trafford aura également encore un an à courir. De plus, il estime qu’il continuera à jouer efficacement jusqu’à ses 40 ans.

Et tout accord pour Haaland verra probablement sa place dans l’équipe être gravement menacée.

Ronaldo veut que Chiesa signe

En outre, le journal affirme que la star portugaise préférerait également que United cible Federicho Chiesa.

L’attaquant italien a joué avec Ronaldo à la Juventus et connaît bien le joueur.

Devenu un joueur à part entière pour la Juventus au cours des deux dernières saisons, Chiesa se retrouve également un homme recherché.

Il a inscrit 15 buts et 11 passes en 46 matchs la saison dernière. Il est également opérationnel cette campagne, ayant déjà marqué deux fois.

En tant que tel, Ronaldo aurait exhorté Solskjaer et Murtough à faire de Chiesa leur priorité l’été prochain.

Cependant, tout accord pour Chiesa sera probablement tout aussi complexe, avec des goûts de Chelsea et Liverpool également désireux.

Cependant, la relation de Ronaldo avec Chiesa pourrait leur donner un avantage s’ils choisissent de conclure un accord.

