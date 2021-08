MUSAN, la forêt submergée | Vie

MUSAN est un musée que vous ne pouvez visiter qu’avec un scaphandre. Comme toutes celles érigées à travers le monde par le sculpteur britannique Jason deCaires Taylor.

La plupart des musées sont logés dans d’immenses bâtiments qui abritent différentes salles thématiques. Le Musée de la sculpture sous-marine Ayia Napa (MUSAN) à Chypre, c’est au fond de la mer.

Il se compose de près d’une centaine de statues et créations artistiques situées à un maximum de 10 mètres de profondeur. En fait, le musée s’étend le long d’une pente sous-marine qui, dans sa partie la plus haute, couvre à peine quelques mètres, donc peut être visité avec de simples lunettes de plongée, plongeant à pleins poumons.

Il s’agit d’une composition artistique qui montre des enfants, appareil photo à la main, courant dans une forêt, certains adultes ayant l’air tristes et pensifs. Vous pouvez le visiter virtuellement dans cette vidéo :

L’auteur lui-même, l’artiste britannique Jason deCaires Taylor, explique ce que cela signifie : « Parmi les arbres sculptés, vous pouvez voir des enfants jouer. Ils nous rappellent notre besoin du monde naturel comme lieu d’exploration, de découverte et d’éveil de notre imagination. les endroits sauvages qui existaient avant.”

Et il poursuit : « Les enfants de la forêt, caméra au poing en jouant à cache-cache dans la forêt, pointent leurs objectifs sur le genre humain. Ils espèrent un avenir dans lequel le mystère et la magie de la nature reviennent. caractère Sauvage de nos océans est aussi urgent que de rétablir notre lien avec le monde naturel. »

Ces sculptures sous-marines ne sont pas comme celles que l’on peut voir dans les rues de la ville. Ils sont faits avec matériaux qui ne nuisent pas à la vie marine, et qui favorisent également la prolifération de la végétation et des abris pour les poissons, les crabes et autres animaux. Ils seront bientôt recouverts d’algues et de vie marine.

L’artiste Jason deCaires Taylor, qui vit aux Canaries depuis de nombreuses années, s’est spécialisé dans ce type de statues immergées écologiques. Il a créé à Cancun le plus grand musée sous-marin du monde, et aux îles Canaries elles-mêmes, à Lanzarote, le musée de l’Atlantique submergé, le premier d’Europe.

Si vous voulez en savoir plus, nous avons publié il y a quelques mois un reportage sur Ocean Atlas, la plus grande statue sous-marine du monde.