Muse de Mick Jagger a aidé son meilleur album solo

Rolling Stone aurait difficilement pu être plus approuvant un Rolling Stone. « En termes de cohérence, de savoir-faire et d’expérimentation musicale », ont-ils écrit à propos du quatrième album solo de Mick Jagger, « Goddess In The Doorway surpasse tout son travail solo et tout Pierres qui roulent album depuis Certaines filles. »

Si cette critique a donné au disque une montagne d’attentes commerciales qu’il ne pourrait jamais tout à fait évoluer, il y avait un sentiment répandu parmi les critiques et les fans que Goddess In The Doorway, sorti le 19 novembre 2001, était le meilleur travail solo de Jagger à ce jour. Compte tenu du poids de l’ensemble de ses réalisations dans une carrière qui approchait déjà la barre des 40 ans, cela a semblé avoir surpris certains, y compris le magazine Uncut, qui a conclu que « Goddess In The Doorway est vraiment plutôt bon ».

C’est moi, tout seul

L’album a commencé à se formuler après l’épuisement des Stones Visite des ponts vers Babylone de 1997-98. « Quand nous avons finalement quitté la route », a déclaré Jagger dans une interview à Billboard, « je voulais écrire quelques chansons et les faire moi-même. J’ai commencé à enregistrer chez moi en France et dans les Caraïbes avec un ordinateur à disque dur. J’ai travaillé les chansons dans des studios de démonstration. C’est devenu mon enregistrement à la maison. J’ai pensé, c’est moi. C’est un disque solo.

Jagger a travaillé en étroite collaboration avec le confident, co-auteur et instrumentiste Matt Clifford, qui a coproduit l’album avec le pilier américain de la pop, du rock et de la country Marti Frederiksen. À la fin des sessions de Goddess In The Doorway, plus tard en 2001, un nombre impressionnant de noms étaient à bord.

Ami de longue date Pete Townshend, par exemple, a été une force primordiale pour encourager Mick à réaliser le disque, qui est sorti quelques mois avant les engagements importants qu’il aurait pour les célébrations du 40e anniversaire des Stones de la compilation Forty Licks et de la tournée Licks.

Townshend a ensuite joué de la guitare sur deux morceaux, « Joy » et « Gun », le premier avec également la voix proéminente d’un autre ami, Bono. « La joie », en effet, aurait presque pu être un U2 expérience, avec ses paramètres sonores larges et ses nuances gospel. Lenny Kravitz était à la fois co-auteur et co-producteur avec Jagger sur le single exaltant « God Gave Me Everything », qui est devenu un succès radio rock en Amérique et Kravitz jouait également de la guitare électrique et de la basse, entre autres instruments.

Collaborateurs de Joe Perry à Wyclef Jean

Le rockeur américain Joe Perry a fait sa marque sur « Everybody Getting High » et « Too Far Gone », tandis que Rob Thomas de Matchbox Twenty a co-écrit le deuxième single, « Visions Of Paradise », avec Jagger et Clifford. Thomas profitait toujours du succès sans limites de « Smooth », sa co-écriture pour l’album Supernatural de Carlos Santana qui redéfinit la carrière.

Ensuite, il y avait la saveur R&B américaine qui a toujours été une caractéristique de l’écriture de Jagger, et qui revient souvent encore plus à la surface dans son travail solo. « Hide Away », un mélange de genres et de rythmes, l’a fait coproduire avec Wyclef Jean et un autre ancien membre des Fugees – et compatriote haïtien – Jerry « Wonder » Duplessis.

La chanson a été largement saluée comme l’un des moments forts de l’album, NME affirmant qu’elle et « Lucky Day » « sont aussi bonnes que n’importe quoi sur l’album Stones aux heures de grande écoute. Noir et bleu, ce qui veut dire quelque chose. Le « Lucky Day » à l’atmosphère impressionnante présentait également le travail d’harmonica toujours agile de Jagger.

De toute façon qu’il voulait

La liste complète des acteurs de l’album comprenait également la présence soul britannique Ruby Turner aux chœurs, l’artiste folk Steve Knightley, de Show Of Hands, au violoncelle et autrefois Détroit membre en tournée Chris White au saxophone ténor. Les filles de Jagger, Elizabeth et Georgia May (à l’époque, respectivement âgées de 16 et huit ans) ont toutes deux contribué aux choeurs du « Brand New Set Of Rules » réfléchissant. Cela a été produit, tout comme « Lucky Day », par Chris Potter, mieux connu pour son travail avec La verve. Leur propre connexion indélébile avec les Stones était arrivée en 1997 sur « Bitter Sweet Symphony », avec son célèbre échantillon de la version orchestrale d’Andrew Loog Oldham de « The Last Time ».

Goddess In The Doorway s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires aux États-Unis au cours de ses deux premières années, remportant également la certification or en Allemagne et en Espagne. Bientôt, Jagger partagerait à nouveau ses coups de langue avec les Stones, mais il avait fait l’une des déclarations les plus importantes de sa carrière solo.

« Ce qu’il y a de bien dans un groupe, c’est qu’il y a un comité », a-t-il déclaré à Billboard. «Mais c’est aussi le mauvais côté. Vous essayez de plaire à tout le monde… avec ce disque, je pourrais aller comme je le voulais.

