Musée de la musique afro-américaine en l’honneur de Quincy Jones, Smokey Robinson et Lionel Richie

Le Musée national de la musique afro-américaine a annoncé que Lionel Richie, Smokey Robinson, Quincy Jones, et les Fisk Jubilee Singers seront les récipiendaires de ses Rhapsody & Rhythm Awards 2021.

Les prix seront remis aux lauréats de cette année le 17 juin lors du septième concert-bénéfice annuel Celebration of Legends du National Museum of African American Music.

“Le NMAAM présente l’excellence de la musique noire tous les jours, mais le Mois de la musique noire de cette année sera spécial alors que nous célébrons l’ouverture du musée avec des icônes de la musique phénoménales et des fans de musique noire à travers le monde”, a déclaré Henry Beecher Hicks III, président et chef de la direction du NMAAM. «Nous avons hâte d’ouvrir nos portes et de partager la joie du week-end du 17 juin avec nos supporters, nos fans et quelques légendes de la musique également.»

Les précédents récipiendaires des Rhapsody & Rhythm Awards incluent CeCe Winans, George Clinton, Gloria Gaynor, Nile Rodgers, Keb ‘Mo’ et Jody Watley.

Le concert-bénéfice de collecte de fonds marque le premier jour des célébrations du Mois de la musique noire du NMAAM, du 17 au 19 juin. La célébration en l’honneur de Jones, Robinson, Richie et les Fisk Jubilee Singers sera parrainée par Amazon, avec des performances en direct et virtuelles. Bien qu’il soit diffusé en direct, des places limitées seront disponibles pour que les invités puissent y assister en personne.

«Nous savons que nous ne pouvons que [think big] lorsque nous travaillons tous ensemble pour reconnaître, élever et célébrer toutes les voix. Nous sommes ravis d’être le partenaire de NMAAM et le commanditaire principal de la célébration du Mois de la musique noire de cette année », a déclaré Courtney Ross, directrice principale des affaires externes d’Amazon Nashville. «Le travail accompli par le musée est essentiel pour aider notre communauté élargie à élargir sa façon de penser, et c’est un honneur d’en faire partie.»

Visitez le site Web officiel de National Music of African American Music pour en savoir plus sur les Rhapsody & Rhythm Awards, ainsi que sur les prochaines festivités du musée du Mois de la musique noire.