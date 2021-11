Muses Escape, la société d’événements et la commissaire d’ambiance préférées de TikTok

Bienvenue dans 24 heures hors ligne, où je passe 24 heures (ou aussi longtemps que j’y suis autorisé) avec des gens très en ligne qui font des choses sympas IRL.

C’est en juin que j’ai découvert pour la première fois les TikToks de belles femmes dansant en robes corsetées dans des rues pavées pittoresques et des landes vertes de mauvaise humeur. Ça a l’air sympa, pensai-je. Et puis j’ai pensé : Quels genres de personnes font ça ?

Syrie Moskowitz, Gwen Grewal et Eden Tijerina sont le genre de personnes qui font ça. Elles sont les fondatrices de Muses Escape, une société de production et d’événementiel dédiée à la création de retraites pour les femmes et les personnes du spectre féminin qui souhaitent participer à des activités charmantes à l’ancienne comme organiser des fleurs séchées et écrire des lettres d’amour, ou écouter des conférences sur la philosophie , tout en étant entouré d’architecture historique et oui, de très beaux vêtements vintage. L’esthétique n’est pas liée à un seul moment de l’histoire, mais s’inspire plutôt des contes de fées, de la sorcellerie et de l’art classique ; « nostalgie » est un mot qui revient fréquemment, mais en fin de compte, les Muses sont les conservatrices d’une ambiance. Ils organisent des retraites intimes dans des endroits secrets du monde entier – des voyages passés ont eu lieu dans une villa du XVIIe siècle en Ombrie et un château du XVe siècle dans les Highlands écossais; le mois d’octobre prochain est prévu pour une île secrète au large de la côte britannique (c’est déjà complet) – et parfois, des fêtes dans leur ville locale de New York.

Une de ces fêtes a eu lieu le 29 octobre pour célébrer la fête païenne de Samhain, dans un « manoir et jardin secrets » à Brooklyn. Bien que j’aie juré de garder le secret sur son emplacement exact, c’est dans un quartier de la ville que seuls ceux qui ont vécu à New York reconnaîtraient comme une grosse affaire, et à part l’aperçu de très beaux biens immobiliers, la fête a également offert affrontez le genre de femmes qui vivent le genre d’esthétique que la plupart des gens ne voient que sur Instagram. Alors que je suis entré avec une bonne dose d’anxiété quant à savoir si l’événement serait plein de types d’influenceurs qui se considéraient comme trop intelligents ou artistiques pour se considérer comme tels, ou qu’il souffrirait du genre de mièvrerie qui afflige tant d’hommages à féminité, je suis partie en me demandant pourquoi des événements plus centrés sur les femmes et vaguement adjacents au bien-être n’étaient pas exactement comme ça.

Les invités du dîner écoutent Sarah Mouse jouer.Celina Odeh

Le code vestimentaire, selon l’invitation et son tableau Pinterest d’inspiration pour les tenues, était une mode « païenne extravagante et fantaisiste », entraînant des combinaisons à paillettes, des capes de velours et des coiffes en forme de halo sur presque tout le monde. À l’intérieur, le dîner de cinq plats se termine toujours; les billets étaient limités à 12 invités et coûtaient entre 275 $ et 350 $, ce qui comprenait également des sacs-cadeaux, des portraits et une salle VIP.

Ceux d’entre nous qui sont venus juste pour la fête (150 $ à 225 $, bien que, la divulgation, la mienne ait été compensée) sont, à ma grande surprise, pour la plupart ici seuls. Shannon, une rousse de 23 ans, est venue de Virginie spécialement pour l’événement, tandis qu’une autre femme est venue de San Antonio pour un voyage d’anniversaire d’une semaine. Ils ont tendance à avoir soit des emplois assez réguliers – marketing des médias sociaux, service client, relations publiques – soit des emplois extrêmement cool, comme « historien des arts décoratifs victoriens » et « fait TikToks pour une entreprise de poésie », mais ils sont tous ici pour la même raison : Ils ont vu les vidéos des belles femmes dans les beaux endroits et ils veulent vivre à l’intérieur de ces mondes. « Je traverse une période de transition dans ma vie », me dit Shannon, « et je voulais juste vraiment être entourée par la spiritualité de celle-ci, avoir des liens avec des personnes qui ont traversé cette phase. »

Eden, la petite mannequin de 26 ans, artiste et copropriétaire de Muses, sort de la maison vêtue d’une robe blanche et d’un voile et nous invite à l’intérieur, où se trouve un musée de meubles vintage, de lampes et de rouge-orange papier peint qui donne à la pièce une lueur automnale sexy. En haut de l’escalier grinçant se trouve encore plus de papier peint à motifs luxuriants et «la caravane», où j’achète un tour de cou en dentelle avec un papillon décoratif avant d’entendre que dans la pièce d’à côté, le spectacle de marionnettes d’ombre est sur le point de commencer.

Interprètes Chrysta Bell et Sage Sovereign.Celina Odeh

C’est ici que vous avez droit à un grand rire avare : marionnettes d’ombre ? ! Oui, des marionnettes d’ombre. Le spectacle, mis en scène par Rosalind Lily et Gaby Febland, est une histoire effrayante mais finalement encourageante appelée Eudora et le corbeau le plus noir, et se déroule dans une petite pièce où une douzaine de filles sont regroupées pour regarder derrière une dentelle délicate feuille. C’est ici, pressée à côté de toutes ces très belles femmes dans leurs tenues les plus fantaisistes, que la préciosité globale m’apparaît le plus clairement, mais ce n’est pas forcément rebutant.

Les Muses sont conscientes que ce qu’elles font peut parfois apparaître en ligne comme un groupe de femmes riches et chaudes affichant leur beauté et leurs goûts, et bien que toutes les trois reconnaissent que l’une des parties amusantes de leurs événements est une excuse pour créer une tenue, elles sont également rapide à expliquer que la caméra ne dit pas toute la vérité.

« Beaucoup de vidéos sont comme de très jolies amies qui courent partout, mais l’éventail des personnes qui viennent réellement à ces retraites est très diversifié en termes de race et d’âge », explique Syrie. Elle a raison : les invités de la fête ont entre 20 et 30 ans et plus, mais plusieurs semblent avoir la quarantaine et la cinquantaine, et un nombre étonnamment élevé ne sont pas blancs et/ou trans. La diversité esthétique est également surprenante : une femme qui travaille dans la gestion des produits technologiques est venue avec un harnais pentagramme et des lentilles entièrement noires, une autre porte une robe de bal Art déco à paillettes rouges, et au moins cinq personnes m’ont dit avoir acheté au moins partie de leur tenue sur Amazon. Une femme que je rencontre sur la véranda pendant que nous attendons le spectacle de danse du feu de Sage Sovereign me dit qu’elle a fabriqué à la main son énorme coiffe à cornes et qu’elle est une étudiante vivant avec ses parents à Long Island. Elle a économisé de l’argent pour être ici pendant des semaines.

Là encore, il est assez évident que nos hôtes sont bien connectés. Belle Aykroyd, fille de cet Aykroyd, a interprété un monologue de Roméo et Juliette plus tôt dans la soirée, et Chrysta Bell, muse de David Lynch, a chanté des chants d’eau éthérée pour clore la nuit. Les fondatrices ont des liens avec la célèbre photographe de célébrités Ellen von Unwerth et d’autres femmes éminentes dans l’art et le monde universitaire. Gwen, par exemple, est professeur de philosophie à la New School et donne des cours sur la pensée et la langue grecques anciennes, et organise souvent les éléments éducatifs des retraites. Syrie, quant à elle, artiste, cinéaste et historienne de la mode, fournit le cadre esthétique des événements, en utilisant ses connaissances acquises sur la route avec sa mère, antiquaire. Eden est le maven des médias sociaux, organisant les vidéos de rêve que nous sommes tous là pour imiter.

Muses Escape a commencé comme un voyage régulier entre filles. Tard dans la nuit de janvier 2016, au plus fort de la dépression saisonnière, Syrie parcourait Airbnb et a réservé une villa en Italie, où elle et six autres amies artistes ont séjourné en mars. « Il faisait froid, il pleuvait, il faisait gris, c’était l’Italie, et c’était tout simplement parfait », dit-elle. «Nous avions l’air fou. Nous étions dans des robes de velours, nous nous promenions, et les habitants se disaient : « Qui sont ces gens ? Quoi?’ Nous étions juste si joyeux. Ensuite, nous avons pensé : nous devrions faire cela davantage, attirer plus de femmes, les réunir et amener des instructeurs et faire venir des gens pour que nous puissions tous apprendre. » Après l’Italie, ils ont organisé un autre voyage en Espagne, utilisant le talent de la Syrie pour trouver des propriétés historiques avec un wifi limité.

Les Muses se sont retranchées dans un château écossais lorsque le monde s’est arrêté en mars 2020, lors d’un voyage de 18 personnes qui s’était vendu en 48 heures. Il existe un processus de candidature pour rejoindre chaque événement Muses, qui implique une réunion Zoom avec les fondateurs où les candidats discutent de leurs intérêts et les fondateurs expliquent dans quoi ils s’apprêtent à s’engager. Les voyages ne sont pas bon marché; ils proposent une échelle mobile selon que les clients souhaitent partager une chambre, mais peuvent varier entre 800 $ et 6 000 $ pour une chambre particulièrement somptueuse. C’est le premier arrivé, premier servi, explique Eden, bien que certaines personnes puissent être mieux adaptées pour des voyages spécifiques – un artiste visuel, par exemple, pourrait ne pas convenir à une retraite axée sur l’écriture. « La plus grande idée fausse est que les gens pensent qu’ils doivent soit être attrayants, soit porter des déguisements pour venir », explique Syrie. « Nous aimons nous habiller parce que nous sommes des farfelus, mais ce n’est pas le but. »

Les convives applaudissent.Celina Odeh

« C’est un peu comme revenir à votre enfance pour moi », dit Eden. «Je suis enfant unique, donc pour être dans une atmosphère avec toutes les filles et pas d’hommes dégoûtants et puants, nous pouvons simplement être de petits enfants. Donnez-nous quelques verres de whisky et nous sommes complètement idiots, jouant aux sardines et courant autour d’un château géant. Si je devais dire à mon moi de 9 ans que je pourrais le faire un jour, ce serait un rêve absolu devenu réalité. »

Dans le salon VIP faiblement éclairé, je me fais photographier par un influenceur cottagecore avant de parler à une femme nommée Sara. Elle porte un fabuleux smoking et est ravie d’avoir enfin divorcé de son mari qui, dit-elle, a admis ne pas avoir d’empathie et être incapable d’aimer. « La connaissance, c’est ce que je me dis : la connaissance, c’est le pouvoir », dit-elle. Déjà, je sens que mes pulsions naturellement cyniques de reporter commencent à s’atténuer, tant l’événement et sa mise en scène semblent particulièrement adaptés à mes goûts. Je le savais, bien sûr, mais j’avais des réserves à l’idée d’assister à une fête avec le genre de femmes qui légendaient leurs photos Instagram avec des paroles de poésie, des femmes qui, me semblait-il, avaient vécu une vie dorée qui leur laissait le temps de devenir professionnellement fabuleux avec d’autres personnes qui n’avaient pas vraiment besoin de travailler.

Mais il faut un autre type de personne pour assister à un tel événement, en particulier lorsque vous arrivez seul à une fête avec des inconnus et n’avez qu’une idée de ce dans quoi vous vous engagez. Ce genre de personne, j’ai découvert en apprenant à connaître les participants, est agréablement ouvert et courageux. Ils avouent leurs problèmes personnels et leurs traumatismes avec les femmes qu’ils viennent de rencontrer et se font rapidement des blagues.

Ce que j’ai trouvé, en fin de compte, était quelque chose comme une retraite de bien-être pour les maximalistes, une interprétation de la côte est du woo-woo californien. Le refrain le plus courant que j’ai entendu des invités était qu’ils voulaient juste être entourés d’autres femmes qui ne se sentaient pas bizarres de s’habiller comme les photos que nous avions toutes vues en ligne, qui voulaient rencontrer d’autres personnes qui prenaient au sérieux l’art d’esthétique.

On dit que TikTok est un lieu de vibrations, et c’est ce que propose Muses Escape : la chance de vivre dans une ambiance le temps d’une soirée ou d’une semaine aux côtés d’autres personnes également engagées dans sa création. Mais bien sûr, le charme se brise dès que nous quittons le manoir. « Nous allons aller dans quelques bars à Williamsburg, tu veux venir ? » demande l’un des influenceurs de cottagecore, et le rappel qu’un monde en dehors de celui-ci existe me laisse un peu triste. Les vibrations, après tout, sont coûteuses à obtenir et impossibles à maintenir indéfiniment. Mais parfois, ils sont impeccables.

