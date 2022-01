Museum of Mechanics Lockpicking se débloque sur Steam le 13 janvier

Image : Dim Bulb Games / Kotaku

De nombreux jeux vidéo incluent le crochetage ou le déverrouillage de mini-jeux. Certains d’entre eux sont ennuyeux, tandis que d’autres sont mémorables ou même amusants. Et un seul jeu, plutôt un musée virtuel, a rassemblé toutes ces expériences de mini-jeux à débloquer en une seule expérience, offrant aux joueurs et aux concepteurs de jeux un moyen fantastique de revivre (ou de découvrir) comment divers jeux ont géré ce mécanisme commun.

Museum of Mechanics: Lockpicking est disponible sur Itch.io depuis 2020, mais après sa sortie initiale, son développeur, Dim Bulb Games, a continué à mettre à jour la vitrine numérique, en améliorant ses visuels et en ajoutant plus de mini-jeux. Depuis sa première sortie, des mini-jeux de déverrouillage de Wolfenstein, Gothic, Mass Effect et bien d’autres ont été ajoutés au musée. C’est de loin le musée de crochetage numérique le plus complet qui existe, principalement parce que (pour autant que je sache) c’est le seul.

Maintenant, Museum of Mechanics: Lockpicking arrive sur Steam, avec toutes les mises à jour de l’année dernière. Cette nouvelle version, sortie le 13 janvier, coûtera 10 $ et comprend de nouvelles fonctionnalités, telles que les réalisations Steam et la prise en charge du classement Steam. Maintenant, vous pouvez découvrir qui est vraiment le meilleur pour déverrouiller les portes dans Oblivion.

Il convient de noter que ce n’est pas un jeu avec une fin ou quelque chose comme ça. En fait, Dim Bulb Games explique que le public principal de ce musée est constitué d’autres développeurs et concepteurs de jeux.

« En tant que concepteur de jeux, vous vous retrouvez souvent à faire des recherches sur la façon dont les autres jeux font les choses. », a déclaré le concepteur de Dim Bulb Games, Johnnemann Nordhagen. « Comme ce serait bien, pensai-je, si quelqu’un rassemblait toutes les références pour des façons particulières de faire les choses en un seul endroit. »

Pourtant, même si cette collection est plus un outil pour les développeurs de jeux qu’un jeu réel, c’est une idée géniale qui semble non seulement très amusante à bricoler, mais sert également à un objectif utile. Au fur et à mesure que les jeux vieillissent, ils deviennent plus difficiles à trouver et à jouer, en particulier les jeux moins populaires. Ainsi, créer quelque chose qui préserve des parties spécifiques des jeux vidéo pour que les futurs concepteurs et joueurs puissent en faire l’expérience est un excellent moyen d’aider à préserver l’histoire.

Et tandis que Nordhagen et Dim Bulb Games ont commencé par le crochetage, le concepteur envisage de construire davantage de musées virtuels axés sur différents mécanismes de jeux vidéo. Personnellement, je veux un musée dédié à la gestion des stocks. Et si cela se produit, il vaut mieux inclure une section Resident Evil 4 avec la mallette absolument parfaite de ce jeu.