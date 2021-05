Mushi et l’équipe SMG partie manières

On ne sait pas encore où la route mène pour la légende malaisienne de Dota 2.

L’organisation singapourienne avait adopté l’équipe IO de Mushi pour former son équipe Dota 2 et joué des matchs en ligne tout au long de 2021. L’équipe SMG n’a pas publié d’explication sur la libération de Mushi. Cependant, ils ont remercié le Malais pour ses contributions, lui souhaitant la meilleure des chances dans ses projets futurs.

Aujourd’hui, nous disons au revoir à @Mushi_Chai, alors qu’il entreprend un nouveau voyage. Merci, Mushi, pour les contributions que vous avez apportées à Team SMG. Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans vos projets futurs. GL HF! 🧡 # Dota2 pic.twitter.com/3JxlLgcPqc – Équipe SMG (@TeamSMGofficial) 23 mai 2021

Chai “Mushi” Yee Fung a passé deux années difficiles en tant que compagnon après avoir quitté Mineski en 2018. Avant cela, il a joué pour une longue liste de meilleures équipes rebondissant entre la Chine et l’Asie du Sud-Est et jouant pour des organisations telles que Geek Fam et Keen Gaming. Puis en janvier 2021, le Malaisien de 30 ans a atterri sous le parrainage de la nouvelle Still Moving Under Gunfire ou plus communément de la Team SMG, dirigée par le chanteur singapourien JJ Lin.

Sous la direction de Mushi, l’équipe a participé à la saison 2 de la division inférieure du SEA DPC. Prendre la deuxième place et gagner 16 000 $ USD.