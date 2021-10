Mushihimesama obtient une fantastique édition limitée ‘Mini Arcade’ de Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mushihimesama est peut-être un nom que certains auront même du mal à prononcer, mais ne laissez pas cela vous gêner car c’est aussi un fantastique shoot them up sur Switch. À l’origine une salle d’arcade acclamée en 2004 par les maîtres de Cave, nous avons félicité l’itération HD plutôt bien mise à jour sur Switch dans notre revue Mushihimesama.

Limited Run Games a confirmé qu’il disposait de plusieurs éditions physiques du jeu en précommande plus tard cette semaine, l’une d’entre elles attirant particulièrement notre attention. Tout d’abord, vous pouvez voir tous les détails ci-dessous:

Chevauchant son fidèle ami Kiniro, le Golden Beetle, Reco doit traverser la nature, braver le paysage hostile et les bêtes Koju agressives lors d’un voyage pour sauver son village. Les précommandes de Mushihimesama pour la Nintendo Switch ouvrent ce vendredi sur https://t.co/uFFLbeCnQB pic.twitter.com/qNzdLl3IHo – Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 26 octobre 2021

La façon la plus satisfaisante de jouer à Mushihimesama ! Le Mushihimesama Switch Mini Arcade émule une borne d’arcade classique, avec votre Switch agissant comme un écran vertical et votre Joy-Con comme commandes Pré-commandes pour l’open ce vendredi sur https://t.co/uFFLbeCnQB pic.twitter.com/auSpmHo0FZ – Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 26 octobre 2021

Aucun prix pour deviner que c’était le troisième produit qui a attiré notre attention, avec une «mini borne d’arcade» élégante qui abritera votre Switch jouant au jeu en mode TATE vertical, en utilisant un Joy-Con comme stick et boutons. C’est insupportablement charmant, et Limited Run Games a confirmé qu’il conviendra au modèle Switch et OLED standard – pas de Lite, sans surprise.

Vous trouverez ci-dessous une image plus grande pour que vous puissiez apprécier sa beauté.

Image : Jeux à course limitée

Oui, c’est tentant…