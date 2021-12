Les métallurgistes masqués de Cleveland TÊTE DE CHAMPIGNON sont de retour avec un cadeau de vacances pour les fans sous la forme d’un nouveau clip vidéo étrange, cinématographique et brutalement blasphématoire pour le « Une vie merveilleuse » favori « Un requiem pour demain », mettant en vedette les contributions obsédantes de la Chœur de chambre de Cleveland. Leur toile de fond vocale ébouriffante combinée à l’esthétique horrible de marque du groupe, à un son punitif, à des costumes complexes et à un maquillage SFX détaillé en font une surprise effrayante pour terminer 2021.

TÊTE DE CHAMPIGNON cerveau et batteur/percussionniste Steve « Maigre » Felton déclare à propos de la vidéo : « Dr F (Ryan Farrell) et le Chœur de chambre de Cleveland fait un travail tellement incroyable que je me suis senti obligé de le faire vivre un peu plus loin.

« Certains des éléments et personnages de la vidéo sont à peu près basés sur une nouvelle sur laquelle je travaille depuis Sk1industries.

« Travailler dans les conditions et les restrictions de Covid a certainement limité les choses, donc je voudrais personnellement remercier le groupe, tout l’équipage et les figurants qui ont cru et se sont cassé le cul pour m’aider à y arriver. La musique et l’art sont un privilège après tout, et je ne prends rien de tout cela pour acquis… »

TÊTE DE CHAMPIGNONle huitième album de, « Une vie merveilleuse », est sorti en juin 2020 via Disques de napalm. La suite de 2014 « Le Juste et le papillon » est accentué par la forte production de Felton, ainsi que les prouesses de mélange exceptionnelles de Matt Wallace (PLUS LA FOI, 3 PORTES VERS LE BAS), également reconnu pour son travail sur l’offre classique du groupe « XIII ».

« Une vie merveilleuse » a été TÊTE DE CHAMPIGNONle premier album de depuis le départ en mars 2018 du chanteur de longue date Jeff » Jeffrey Rien » Hatrix et guitariste Église de Tommy.

TÊTE DE CHAMPIGNON est:

M. Rauckhorst – Voix



J Mann – Voix



Mme Jackie – Voix



Dr F – Claviers et guitare basse



Tankx – Guitare



Point – Claviers et échantillons



Diablo – Batterie/Percussions



Mince – Batterie/Percussions



