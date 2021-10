Musiala, un buteur précoce pour la Maanchaft

10/12/2021 à 17:05 CEST

L’attaquant du Bayern Munich, Jamal musiala, a clôturé le compte des buteurs lors de la victoire (0-4) de l’Allemagne sur la Macédoine qui permet aux hommes de Hansi Flick d’être au prochain Mondial au Qatar 2022. À 18 ans et 227 jours, l’attaquant est devenu le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts en tant que buteur avec le senior allemand depuis 1908..

L’Allemand, qui compte sur la confiance de Julian Nagelsmann au Bayern et de Hansi Flick en Allemagne malgré sa jeunesse, a dépassé Edmund Conen (19 ans et 65 jours), Willi Fick (19 ans et 66 jours) et Mario Götze (19 ans et 68 jours) comme le plus jeune buteur de la Maanchaft. Seul Marius Hiller, avec 17 ans et 241 jours, l’a atteint plus tôt que Musiala.

L’ancien joueur de Chelsea est apparu la saison dernière dans l’équipe première du Bayern et dans sa deuxième année, il ajoute des minutes et de l’importance grâce à Julian Nagelsmann, qui a repris les rênes cet été du RB Leipzig. L’attaquant a quatre buts et trois passes décisives dans toutes les compétitions et cela a un impact sur le grand départ des Bavarois.

Rencontre de talent et d’expérience, une belle formule

Depuis l’arrivée de Hansi Flick sur le banc de l’équipe allemande, la tendance est claire : rassembler de jeunes talents (Florian Wirtz, Karim Adeyemi ou Jamal Musiala, entre autres) pour peaufiner avec des figures contrastées comme celles de Manuel Neuer, Marco Reus ou Thomas Muller. Il y a aussi d’autres noms comme ceux de Timo Werner, Kai Havertz, Joshua Kimmich ou encore Serge Gnabry qui sont à cheval sur les deux côtés.

À l’heure actuelle, la performance de l’Allemagne est indéniable. Il compte cinq victoires consécutives avec 18 buts en faveur et un seul contre. Avec pleine autorité et mérite, ceux de Hansi Flick font déjà partie des équipes qui se battront pour la Coupe du monde à l’hiver 2022 au Qatar comme l’un des grands favoris.