Music Benefactors valide tranquillement son modèle avec plusieurs offres d’artistes

Music Benefactors a déjà aidé plusieurs artistes à financer leurs projets ambitieux avec le soutien financier de fans. Maintenant, en capitalisant sur ces résultats encourageants, la plate-forme d’investissement dans la musique en plein essor continue de produire des pièces remarquables, notamment un accord de plusieurs millions de dollars qui vient d’être finalisé avec l’administrateur d’édition The Best Music Co.

C’est maintenant Music Industry 101 : si vous pouvez trouver comment conserver la propriété de vos masters et de votre édition, alors, par tous les moyens, faites-le. Peut-être que tout est un compromis, bien que les pièges de carrière associés à la cession des droits maîtres – et la difficulté inhérente à financer des projets sans le soutien d’un grand label – soient bien documentés.

Sur le premier front, Taylor Swift a réédité en avril son album classique Fearless, à la suite de sa dispute très médiatisée avec le méga-manager Scooter Braun et Big Machine Label Group.

La superstar de 31 ans a également l’intention de lancer des éditions mises à jour de ses autres efforts pré-Republic Records/UMG, et l’accord UMG stipule que Swift conservera la propriété de ses enregistrements principaux. Mais il va sans dire que les artistes émergents sont incapables de négocier des accords aussi avantageux et, bien sûr, sortent de la musique sous le même type de contrat qui a poussé la créatrice d’Evermore à abandonner les maîtres de ses 13 premières années en tant que professionnelle.

Music Benefactors, basé à Nashville, que nous avons d’abord profilé en février 2020, permet aux artistes (ainsi qu’aux entrepreneurs de la musique et aux entreprises indépendantes) de financer des sorties avec le soutien financier des fans. C’est une autre option pour ceux qui ont besoin d’argent pour alimenter leur créativité, mais ne veulent pas vendre leur premier-né pour l’obtenir.

Music Benefactors présente un profil différent : la plate-forme enregistrée auprès de la SEC se concentre sur les offres publiques d’artistes (APO), qui consistent à diviser les droits d’auteur et/ou d’édition d’une œuvre en un nombre défini d’actions, puis à rendre ces participations disponibles à l’achat. L’année dernière, DMN s’est associé à Music Benefactors pour étendre le concept, ne serait-ce que pour offrir aux artistes une alternative viable à la levée de capitaux tout en conservant la propriété intellectuelle.

Le fondateur de Music Benefactors, Matt Lutz, a bricolé le concept de base au cours de la dernière année, mais la proposition de base reste la même. Les créateurs peuvent encaisser une partie aussi grande (ou petite) de leur propriété intellectuelle qu’ils le souhaitent, en plus de sélectionner le nombre précis de parts et de collecter jusqu’à 5 millions de dollars auprès des fans par projet. Ces fans, au lieu d’avoir un t-shirt ou un CD, posséderont un intérêt dans le travail de leurs musiciens préférés.

En théorie, un pivot généralisé vers le modèle commercial de Music Benefactors pourrait offrir aux artistes une stabilité financière et une liberté – tout en les aidant à éviter des situations comme celle qui a contraint Taylor Swift à réenregistrer ses premiers albums.

Au cours de la dernière année – alors que le monde traversait une pandémie et que les valorisations de la propriété intellectuelle explosaient – ​​Music Benefactors a discrètement signé plusieurs accords. Lutz a également déclenché plusieurs mouvements de grande envergure – ces derniers temps, pour continuer à croître et à toucher le plus de professionnels possible. Music Benefactors s’est officiellement associé à Exactuals pour distribuer des fonds aux investisseurs, par exemple, tandis que l’ancien manager de Tom Petty, Mike Lembo, a rejoint la société à titre consultatif.

Du côté des artistes, les partenaires actuels de Music Benefactors incluent désormais The Latin Dead (un nouveau groupe qui fusionne la musique de The Grateful Dead avec le Latin Jazz) et The Streets of Nashville Project, à travers lequel Bruce Burch et le PDG de CDX Nashville Joe Kelly collecte des fonds pour un album hommage à la country.

De plus, le rappeur basé en Géorgie Really Khalil, l’artiste country Karen Waldrup (qui prévoit une offre début juillet) et l’ancien supérieur de Spotify Robby Towns (dont GoodCopBadCop fournit une large gamme de services créatifs et artistiques aux artistes émergents) sont en partenariat avec Bienfaiteurs de la musique.

Cependant, le plus important des accords récents de Music Benefactors est peut-être un accord avec l’entreprise d’administration et d’acquisition de propriété intellectuelle The Best Music Co, qui lèvera bientôt 5 millions de dollars via Music Benefactors pour financer les achats par catalogue.

The Best Music Co. joue plusieurs rôles dans l’espace IP. La société supervise les droits des compositions orchestrales classiques, des œuvres d’artistes latins et des morceaux d’actes grunge et Warped Tour des années 90 (Long Beach Dub Allstars, Story of the Year, etc.), et plus encore. La société réduit un profil de boutique plus petit, en se concentrant sur une gestion des clients plus tactile, un recouvrement des redevances plus important et des efforts de placement plus dédiés, par exemple.

The Best Music Co. est un poisson plus petit que les baleines comme Round Hill Music et Hipgnosis, toutes deux cotées à la Bourse de Londres. Mais ce profil plus restreint pourrait être attrayant pour les investisseurs qui souhaitent éviter les paris à fort effet de levier sur des pools IP extraordinairement grands. Désormais, quiconque souhaite accéder à l’espace IP musical – de manière plus contrôlée et à moindre risque – peut s’intéresser aux catalogues de The Best Music Co. via la plate-forme de Music Benefactors.

“C’est une chance de rendre cela plus accessible, c’est pourquoi nous voulions nous connecter avec Music Benefactors”, a déclaré Martin Cernosek, directeur des investissements de Best Music, à Digital Music News.

Ceux qui investissent dans le fonds de redevances de The Best Music Co. via Music Benefactors, d’autre part, peuvent consulter la liste des chansons qu’ils possèdent en ligne, avec des redevances potentielles transférées directement sur leur compte bancaire sur une base trimestrielle.

Compte tenu du nombre croissant d’artistes qui financent des projets via Music Benefactors et l’augmentation de plusieurs millions de dollars de The Best Music Co., le fondateur Matt Lutz a clairement indiqué qu’il considérait les services de son entreprise comme fondamentalement différents de ceux fournis par le financement participatif pur. plates-formes.

« Je veux nous différencier des autres plateformes de collecte de fonds. Nous sommes une plateforme d’investissement enregistrée auprès de la SEC pour l’industrie de la musique. Il y a une grande différence. Nous sommes en mesure de créer et de structurer des solutions de financement pour des projets musicaux et des entreprises viables, puis de leur apporter des capitaux amicaux. Le financement participatif semble parfois désespéré et bon marché », a déclaré Lutz à DMN.

« Personne d’autre n’est en mesure de donner aux fans et aux investisseurs un intérêt financier dans les projets. Non seulement nous pouvons financer des projets, mais notre programme Music Royalty Bond permet aux propriétaires de catalogues de monétiser les catalogues en franchise d’impôt et au bout de 10 ans, les redevances leur reviennent », a-t-il conclu.

Il sera certainement intéressant de voir comment se déroule la vision de Lutz. Compte tenu des changements radicaux que l’industrie de la musique a connus ces dernières années, on ne sait pas précisément quelles tendances et améliorations l’avenir apportera. Mais si les premiers succès de Music Benefactors – et l’accent plus large de l’espace de divertissement sur le financement direct, en coordination avec les milliards versés dans la propriété intellectuelle – sont une indication, la façon dont les artistes génèrent du capital pourrait changer radicalement au cours des prochaines années.