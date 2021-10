La « startup d’expérience musicale immersive », dont le siège est à Paris, Stage11 a officiellement annoncé l’achèvement d’un tour de table de près de 5,8 millions de dollars (5 millions d’euros).

Stage11, qui a fait ses débuts l’année dernière et a noué des partenariats avec Martin Garrix, Snoop Dogg, Akon, David Guetta, né à Paris, et d’autres, a dévoilé le tour de table de plusieurs millions de dollars via un communiqué officiel ce matin. Otium Capital, le family office de l’entrepreneur français Pierre-Edouard Stérin, a dirigé l’augmentation, qui a également bénéficié du soutien du PDG de Stage11 (et copropriétaire de Scorpio Music) Jonathan Belolo.

Prenant des mesures vers son objectif plus large de réinventer «la musique pour le métaverse», Stage11, âgé d’un an, a l’intention d’utiliser le capital nouvellement levé «pour intégrer des embauches stratégiques, signer des partenariats avec des artistes et des marques clés et construire sa plate-forme technologique». Sur le front de la location stratégique, Belolo a été «rejoint par trois co-fondateurs», les dirigeants de l’agence événementielle de luxe Profirst, Jean-Philippe Braud et Gregory Dhonner, ainsi que le président de l’American Artists Company, Mani Nordine.

En ce qui concerne les spécificités de la «plate-forme technologique» de Stage11, les membres de l’équipe de la société «s’apprêtent à redéfinir l’expérience musicale interactive en combinant le jeu, la réalité mixte et les objets de collection numériques..

« Ils le feront en construisant une nouvelle toile créative pour les artistes, leur permettant d’inviter les fans à vivre, jouer et créer à l’intérieur de leurs performances et de leurs univers musicaux », poursuit la sortie de Stage11. « Ces mondes combinent des séquences de jeu immersives, des performances réalistes, des récits cinématographiques et des objets de collection numériques exclusifs. Les fans peuvent non seulement découvrir et collectionner, mais également utiliser ces NFT interactifs pour créer et partager un contenu personnalisé unique et même jouer avec leurs artistes préférés.

Le message d’annonce ne semble pas expliquer les partenariats initialement mentionnés impliquant un certain nombre d’artistes de premier plan, bien que le DJ Martin Garrix ait déclaré qu’il « travaillait sur mon premier spectacle virtuel avec Stage11 ».

Des détails supplémentaires sont cependant à venir, car «la première expérience musicale de Stage11 devrait faire ses débuts en 2022», et les fans pourront accéder à l’univers numérique de Stage11 sur les ordinateurs de bureau ainsi que sur les appareils mobiles. La startup a également signé « un partenariat stratégique clé dans le domaine de la mode avec l’Institut Français de la Mode ».

Adressant le partenariat unique dans un communiqué, le doyen de l’Institut français de la mode Xavier Romatet a indiqué en partie : « Chaque jour, nous constatons que la technologie influence l’ensemble de la chaîne de valeur de la mode et a un impact sur tous les processus. Le développement des métavers est une étape supplémentaire qui ouvre un nouveau champ d’expression pour les marques.

« Nous avons décidé de faire travailler nos étudiants en stylisme de mode en partenariat avec Stage 11 sur des accessoires virtuels, en utilisant leur approche d’un métaverse numérique, qui sera présenté lors du défilé de la Fashion Week de Paris en mars prochain », a conclu Romatet.

Le fondateur et PDG de Stage11, Jonathan Belolo, a ajouté en partie : « Créer des événements et des expériences musicales immersives n’est que la première étape. Nous voyageons ensemble pour réinventer la façon dont les artistes et les marques se connectent, voire co-créent, avec leurs fans et leur public. Nous combinons les genres, les réalités et les cultures pour créer quelque chose d’audacieux, passionnant et intemporel, mais accessible et amusant.

Le mois dernier, Roblox s’est associé à Warner Music Group (qui a participé à la série H de plus d’un demi-milliard de dollars de la plate-forme en ligne) pour un concert de Twenty One Pilots, et les supérieurs de Roblox ont également lancé des soirées d’écoute, surnommant les événements « un nouveau façon de sortir de la musique. Séparément, Stageverse a récemment lancé une expérience de concert Muse VR, et Supersocial, développeur de jeux axé sur Roblox, a lancé le mois d’octobre avec une augmentation de 5,2 millions de dollars.