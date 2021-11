Music Marketplace Nina veut être un Bandcamp pour le Web 3.0

Pendant des années, les croyants à la crypto ont essayé de mettre de la musique « sur la blockchain ». Et tandis que les start-ups et les investisseurs disent qu’il y a du potentiel, de nombreux artistes – du moins jusqu’à présent – ​​restent sceptiques. Certains services ont pris un coup, mais la plupart s’adressent aux artistes déjà immergés dans la technologie blockchain. Qu’en est-il des musiciens rebutés par la cryptographie, qui veulent juste être payés pour leur travail ?

Entrez Nina, une nouvelle place de marché numérique pour la musique dans la veine de Bandcamp et Discogs. Dirigé par Mike Pollard, anciennement d’Arbor Records, il a été lancé hier sur Solana – une alternative écoénergétique à la blockchain Ethereum.

Lorsqu’un musicien télécharge son album sur Nina, il le rend disponible en streaming gratuitement, comme il le ferait sur Soundcloud ou YouTube. Mais ils émettent également un ensemble limité de jetons, qui ne sont pas spécifiques à la plate-forme. L’achat du jeton d’un album ne vous donne pas une copie numérique de la musique, mais cela peut vous donner droit à des avantages spéciaux sur toute la ligne.

« Vous pouvez considérer les jetons comme une sorte de programme de fidélité modulaire, potentiellement », a déclaré Pollard. « Si un artiste veut dire : « La vente de billets a lieu 30 minutes avant aux personnes qui ont ce jeton », [they could], ou vous pouvez créer une discorde à jeton. Il y a une sorte de valeur que nous n’allons pas nécessairement prescrire.

Lire la suite: Ce que dit la résurrection de Hic et Nunc sur les infrastructures décentralisées

C’est aux artistes de créer cette valeur et de choisir d’offrir des avantages spéciaux aux collectionneurs. Nina prévoit d’offrir de la musique de Ryley Walker, Homeshake, Aaron Dilloway, C. Spencer Yeh, Georgia, Cloud Nothings, Bergsonist, Horse Lords, Jeff Witscher et plus encore.

Une bizarrerie est que Nina n’autorise les achats qu’en USDC (US Dollar Coin) – un « stablecoin » populaire qui est indexé sur la valeur du dollar américain. C’est toujours crypto, mais c’est beaucoup moins volatile qu’Ethereum ou SOL, le token natif de la blockchain Solana.

C’est une approche destinée à s’attaquer à l’un des problèmes fondamentaux de la cryptographie et de la sphère culturelle naissante connue sous le nom de « Web 3.0 » : l’accessibilité. Pour de nombreux artistes, la crypto (et surtout la culture autour des NFT) reste une punchline. Et naviguer dans des échanges cryptographiques inconnus, des portefeuilles non hébergés et des échanges de jetons peut sembler intimidant.

Pollard, qui vient du monde de la musique, en est parfaitement conscient. Il a passé du temps dans la technologie, en tant que développeur pour une startup de la Silicon Valley (et en tant que pigiste pour la société qui est devenue Mediachain Labs, la startup co-fondée par les investisseurs crypto Jesse Walden et Denis Nazarov), mais avec Nina, il tente de toucher un public plus large. « Je pense que pour faire entrer des gens qui ne se soucient pas de la cryptographie, vous devez vraiment faire un petit pas, ce genre de choses », a-t-il expliqué. « En ce moment, l’éducation autour des trucs de blockchain [involves] trop de mots que les gens ne connaissent pas. Et vous devez sentir que vous faites une sorte de changement idéologique. Mais je pense que les avantages de la blockchain peuvent être fournis sans avoir à boire complètement le Kool-Aid.

« 5 USDC » est en quelque sorte plus convivial que « .00023ETH ». Et vous ne trouverez pas non plus le sigle « NFT » sur le site Web de Nina. « Les musiciens font de la musique, ils ne font pas de NFT », a déclaré Pollard.

Le choix de Solana sur Ethereum clarifie d’autres problèmes potentiels, à savoir le système de frais prohibitifs (la frappe d’un NFT «gratuit» peut encore coûter environ 200 $ de frais, selon l’heure de la journée) et le consensus de preuve de travail mécanisme, ce qui entraîne un coût environnemental important.

De la même manière que la place de marché en ligne Discogs gère les ventes de CD, LP et cassettes physiques d’occasion, Nina exploite une place de marché secondaire pour ses jetons. Si vous achetez un jeton pour un album ou une chanson et qu’à un moment donné vous en avez terminé, vous pouvez simplement le vendre à quelqu’un d’autre. Le musicien obtient également une part de chacune de ces ventes.

John Elliott, qui enregistre sous le nom de Imaginary Softwoods (il faisait partie du groupe Emeralds), est parmi les premiers artistes à télécharger de la musique exclusivement sur Nina. Son nouveau morceau, « The Hi-Lonesome Conifers (edit) », a été rendu disponible hier dans une édition de 25 jetons. En quelques heures, il était épuisé.

« J’aime vraiment l’idée que je puisse réellement obtenir autant de ventes résiduelles sur le marché de l’occasion, si les gens achètent réellement la chose et l’aiment », a-t-il déclaré.

Là où Bandcamp perçoit des frais sur chaque achat, Nina facture des frais uniques à l’avance, pour télécharger une chanson, puis recule la plupart du temps. Lorsque vous achetez le jeton d’un artiste, il reçoit tout votre argent, moins des frais de transaction nominaux ; Nina prélève alors une commission sur les ventes secondaires, qui vient des poches des utilisateurs plutôt que des musiciens.

juste une observation: tellement étonné @nina_market_ ​​🙏 meilleur protocole #blockchain– publié dans le passé un NFT sur Foundation, n’a jamais vu de ventes. Sortie d’un ep sur Bandcamp -> fait 30 $ aujourd’hui – Sortie d’une chanson sur @nina_market_ ​​fait 6X ce que j’ai fait sur bandcamp aujourd’hui avec ces frais paypal – bergsoniste (@bergsonist) 19 novembre 2021

Nina en est encore clairement à ses balbutiements et il reste des problèmes à régler. Étant donné que ces jetons ont des propriétés financières inhérentes, il est toujours possible que des spéculateurs entrent et fassent grimper les prix, comme le scalping de billets, mais pour les jetons sur la blockchain. Cela se produit déjà sur Discogs, où les collectionneurs de disques rares tournent des albums comme des actions, achetant bas et vendant haut. Un autre problème est qu’il n’y a actuellement pas grand-chose que vous puissiez faire avec votre jeton après l’avoir acheté, à part le revendre.

Pour l’instant, cependant, la plate-forme est une offre pour amener les musiciens à essayer quelque chose de nouveau. Le streaming a été formidable pour le business de la musique et moins bien pour la plupart des musiciens. Il est difficile de gagner de l’argent sur Soundcloud. Et Bandcamp, bien qu’excellent pour canaliser de l’argent vers les artistes, ne baisse les frais que lors d’occasions spéciales. Pollard fait le pari que Nina peut attribuer de la valeur à la musique numérique d’une manière entièrement nouvelle.

« Il y a des vagues de fond, d’artistes qui n’ont pas peur du mot ‘Web 3.0’ », a-t-il déclaré. « Je pense que certaines personnes voient que cela va être un moyen vraiment excitant pour eux de sortir des dépendances de la plate-forme qui rendent la musique très amusante. »