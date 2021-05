MusiCares annonce Amy Winehouse NFT dans le cadre de sa prochaine exposition

En conjonction avec le Amy Winehouse Fondation, MusiCares a annoncé un NFT (jeton non fongible) unique en son genre du photographe Charles Moriarty avec l’artiste visuel Mark Palkoski La vente aux enchères est fixée au mardi 18 mai et sera disponible pour soumissionner via Mandoline et Open Sea.

Ce NFT fait partie de l’exposition Back To Amy et du livestream du directeur créatif / photographe de l’exposition Charles Moriarty et du producteur exécutif Gabriel Gornell. L’exposition et la diffusion en direct seront présentées en direct le 23 juillet 2021 et présenteront des performances uniques dans une vie pour célébrer l’héritage d’Amy et ses contributions culturelles pour la dixième année depuis son décès.

Le flux en direct est présenté par Mandolin, City Winery et Qello Concerts by Stingray et les billets en prévente sont maintenant disponibles avec 10 $ sur chaque billet au profit de MusiCares et de la Fondation Amy Winehouse. La programmation de la célébration et les détails de l’exposition en personne au City Winery Nashville seront annoncés dans les semaines à venir.

Janis Winehouse, la mère d’Amy, a déclaré à propos de l’exposition Back To Amy: «Charles a capturé une Amy au visage frais, pleine de vie et de plaisir, je chéris ces photos.»

«La santé mentale a malheureusement coûté la vie à un trop grand nombre de personnes et, ces dernières années, elle est devenue plus répandue dans l’industrie. Ici, à MusiCares, nous avons vu maintes et maintes fois à quel point les problèmes de santé mentale peuvent avoir un impact négatif sur la vie de quelqu’un. C’est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec la Fondation Amy Winehouse pour non seulement honorer Amy, sa vie et sa carrière incroyables, mais aussi aider ceux qui souffrent de cette maladie dévastatrice », déclare Laura Segura, directrice générale de MusiCares.

«Le produit de cette vente aux enchères permettra à MusiCares, le principal organisme de bienfaisance de la musique, de renforcer son soutien aux musiciens travaillant pour améliorer leur santé mentale. Nous sommes ici pour aider les gens derrière la musique et nous ne pourrions pas être plus fiers de cet effort.

