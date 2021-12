MusiCares partage la programmation de concerts hommage à la personne de l’année 2022

Avant le gala, MusiCares a annoncé la programmation complète du 31e concert-bénéfice annuel MusiCares Person of the Year, cette année en l’honneur de Joni Mitchell. L’événement se tiendra au Los Angeles Convention Center le 29 janvier, deux nuits avant le 64 Grammy Awards. Brandi Carlile et Jon Batiste seront les directeurs artistiques de la soirée.

Carlile et Batiste sont les premiers artistes à être nommés pour le rôle et se produiront également dans le cadre du concert-bénéfice. La programmation comprend également les nominés aux Grammy Awards Maggie Rogers, Mickey Guyton et Black Pumas. Des apparitions supplémentaires incluent Graham Nash, Herbie Hancock, James Taylor, Leon Bridges et Pentatonix.

La programmation complète rendra hommage à la musique emblématique et percutante de Joni Mitchell, soulignant le don du chanteur en tant qu’auteur-compositeur et interprète qui a influencé des générations de musiciens et d’écrivains.

« Nous préparons une soirée unique en l’honneur de Joni », a déclaré Laura Segura, directrice exécutive de MusiCares. « Je remercie chacun de ces artistes d’avoir prêté leurs talents pour célébrer Joni et son impact sur la communauté musicale. »

MusiCares, le principal organisme caritatif de la musique fournissant aux professionnels de la musique des services de santé et des services sociaux à travers un éventail de besoins, a prévu que l’hommage à la personne de l’année consiste en une réception et une vente aux enchères silencieuse qui seront suivies d’un dîner et d’un concert hommage en guise de grande finale.

Plus tard dans la semaine, lors de la cérémonie des Grammy Awards, un certain nombre d’artistes du spectacle seront en lice pour un trophée d’or. Batiste arrivera comme l’artiste le plus nominé de ce qui est considéré comme la plus grande soirée musicale, menant tous les nominés avec 11 nominations.

La cérémonie sera à nouveau animée par le comédien Trevor Noah. La Recording Academy présentera les Grammy Awards 2022 le lundi 31 janvier sur le réseau de télévision CBS et diffusera en direct et à la demande sur Paramount+ de 20 h à 23 h 30 HE / de 17 h à 20 h 30 HP.

Avant la diffusion, la cérémonie de la première des Grammy Awards se tiendra au Microsoft Theater à 12h30 PT/15h30 HE et sera diffusée en direct sur Grammy.com et la chaîne YouTube de la Recording Academy.

Visitez le site Web officiel de MusiCares pour acheter des billets pour le concert-bénéfice MusiCares Person of the Year 2022 en hommage à Joni Mitchell.