Musique de danse des années 90 : un âge d’or revisité

Il a fallu beaucoup de temps pour que la musique de danse se remette de L’événement notoire de démolition disco de 1979. Ce n’est qu’à la fin des années 80 et lors du légendaire Second Summer Of Love au Royaume-Uni que la musique dance a été recontextualisée pour un public plus jeune. Un filet de tubes house de Chicago, tels que “Love Can’t Turn Around” de Farley “Jackmaster” Funk et “Jack Your Body” de Steve “Silk” Hurley (tous deux de le catalogue DJ International récemment réédité), avaient été rejoints par des interprétations britanniques du son (telles que « Pump Up The Volume » de M/A/R/R/S et « Beat Dis » de Bomb The Bass), ainsi que des hymnes techno de Detroit comme « Inner City » Bonne vie.” En 1989, le ruissellement était devenu une inondation : les charts britanniques et les chaînes de télévision musicales telles que Top Of The Pops étaient inondés d’airs de danse mousseux; actes crédibles tels que Pet Shop Boys et Le Conseil des Styles a également souligné le songcraft impliqué dans des morceaux tels que « It’s Alright » de Sterling Void et « Promised Land » de Joe Smooth avec leurs reprises respectives. Le décor était planté pour que la musique dance des années 90 entre dans le grand public.

La naissance de la dance music des années 90

Dans les années 90, toute une génération s’est apparemment tournée vers l’électronique, avec des types indés arrogants assistant aux raves et se transformant en convertis du jour au lendemain. Alors que la musique dance des années 90 ajoutait de plus en plus de sous-genres et un défilé d’actes innovants à la scène, de plus en plus de sections du public des acheteurs de disques ont cédé, qu’il s’agisse d’étudiants se précipitant pour Les frères chimiques” Bloquez les rythmes rock, les journalistes s’enthousiasment pour les paroles découpées de Monde souterrain, ou des rockeurs progressifs d’âge moyen appréciant les paysages sonores ambiants de The Orb. Il semblait que, couplé à la collaboration facile entre les mondes de l’électronique et le hip-hop tout aussi riche en samples (qui mettait en scène sa propre domination mondiale dans les années 90), la musique rock avait enfin rencontré un sérieux prétendant. Chaque homme et son chien proposaient des versions électroniques, et une quantité choquante se vendait bien – que ce soit dans HMV ou à l’arrière des voitures.

Au Royaume-Uni, l’été 1989 a été dominé par Jazzie B. Son Âme II Âme «Back To Life (However Do You Want Me)» du groupe et l’album Club Classics Vol One qui l’accompagne, ont montré les premiers indices des projets dirigés par des auteurs qui ont ensuite pris de l’importance.

Les États-Unis ont mis plus de temps à succomber aux charmes de ce qui était, ironiquement, une révolution née sur leurs propres rivages. Les tubes du club se présentent sous la forme de morceaux tels que le single « Touch Me » des 49ers italiens de 1990 (marquant les premiers grondements de l’avalanche d’EDM qui a finalement eu lieu au cours du nouveau millénaire). Cette même année, la période de danse de Norman Cook a commencé sérieusement avec Beats International Choc-Inspiré « Dub Be Good To Me » des deux côtés de l’Atlantique ; Adamski a présenté Seal au monde sur “Killer”; L’ADN est entré dans « Tom’s Diner » ; et même l’équipe nationale de football d’Angleterre s’est impliquée, collaborant avec New Order sur « World In Motion ».

Massive Attack et la scène de Bristol

En 1991, les succès de piano house et de garage de diverses nuances sont venus à une vitesse toujours croissante, sous la forme de classiques indéniables tels que «Such A Good Feeling» de Brothers In Rhythm, «Gypsy Woman» de Crystal Waters et «Finally» de CeCe Peniston . ” Dans une autre pièce, Attaque massive semblait émerger pleinement formé, de Bristol, pour poursuivre l’approche downtempo et multi-facettes de Soul II Soul aux nouveaux sons, ouvrant une nouvelle voie à la musique dance des années 90 et, ce faisant, donnant le coup d’envoi à une période extrêmement fertile pour l’Occident Ville du pays.

Sans surprise, Massive Attack a partagé un collaborateur avec Soul II Soul, Nellee Hooper. Leur premier album, Blue Lines, a été couronné d’un classique instantané et a gravé son chemin dans d’innombrables cœurs, commençant une carrière hautement artistique qui a finalement vu le groupe en tête des charts avec le dark Mezzanine de 1998 (suivant juste derrière le collaborateur Tricky, et l’autre plus acte hautement atmosphérique, Portishead). Massive Attack n’était pas opposé à certaines touches ambiantes, et ce côté de la musique dance des années 90 a également commencé à avoir un grand impact en 1991, avec le roman d’Enigma “Sadeness (Part 1)” brisant les charts américains avec ses chants grégoriens mis à jour. Les piliers de la scène The Orb, quant à eux, ont atteint le sommet des charts britanniques en 1992 avec UFOrb. Une version radicalement ajustée de “Blue Room” de cet album a également été un succès dans les charts (le groupe ayant plié les attentes de performance en passant une apparition Top Of The Pops à jouer aux échecs).

Les Chemical Brothers entrent dans le grand public

Au milieu de la décennie, les plus grands succès de la musique dance des années 90 étaient devenus un défilé d’inanité parsemé de moments technoides inspirés tels que « Activ-8 » d’Altern 8, « Let Me Be Your Fantasy » de Baby D et « » de N-Trance. Libérez-vous. En Allemagne, la techno était devenue la bande originale d’une fête de réunification sans fin, incarnée par les événements Love Parade et Mayday, et une vague internationale d’albums s’appuyait sur les innovations de l’époque. Les stars de la techno Underworld étaient de plus en plus reconnues pour le dubnobasswithmyheadman de 1994 et pour leurs concerts très discutés. Cela n’a pas fait de mal que leur morceau en constante évolution “Born Slippy” ait été utilisé à bon escient dans l’énorme film à succès Trainspotting de 1996, la bande-son astucieuse qui était aussi grande que le film lui-même, même acclamée aux États-Unis.

Les Chemical Brothers étaient l’un des plus réussis de la série d’actes de cette époque. Il y avait eu des liens entre les mondes de la guitare et des synthés pendant des années, menant à des remix de clubs de premier plan et à l’ancien Sugarcube Björk commençant sa carrière solo illustre et interrogative avec un son frais, toujours en collaboration avec Nellee Hooper. Les Chems, cependant, ont lié de manière indélébile les mondes de l’indie et de la danse dans un style connu sous le nom de big beat. Ils ont utilisé des collaborations opportunes, notamment leur succès européen de 1996 “Setting Sun” (avec Noel Gallagher d’Oasis), et leur succès international de 1999, Reddition, qui a ajouté Bernard Sumner de New Order et Bobby Gillespie de Primal Scream au mélange et a créé un classique de la danse dans “Hey Boy Hey Girl”.

Norman Cook s’était réinventé sous le nom de Fatboy Slim au milieu des années 90 et s’était constitué une série de grands succès pour le public sur la voie de la sortie de la sensation internationale, You’ve Come A Long Way, Baby (1998). Une sortie historique dans la popularité de la musique de danse des années 90, il présentait des succès tels que “Praise You”, grandement aidé par sa vidéo loufoque, mettant en vedette Christopher Walken et réalisée par le franc-tireur américain Spike Jonze. Jonze a également béni Daft Punk avec un clip tout aussi étrange pour leur tube révolutionnaire “Da Funk”. Du côté plus calme de la révolution breakbeat, DJ Shadow a produit le classique culte Endtroducing… (1996) à partir d’une gamme vertigineuse de samples et, comme The Orb, a emmené les auditeurs dans un voyage comparable à ceux des plus légendaires des années 70. albums conceptuels.

Contrecoup, héritage et résurgence

L’ère s’est quelque peu interrompue alors que, reflétant le contrecoup du disco de la fin des années 70, le nouveau millénaire a vu les foules se lasser du mercantilisme manifeste de la scène. À la fin de la décennie, le côté plus rapide de la dance music des années 90, comme la trance et la hard house (qui avaient lancé de belles pièces comme l’intemporel « Children » (1995) de Robert Miles), était devenu fade. Il s’est terminé avec Moby interrompant les fracas d’Eurodance mur à mur avec le succès gargantuesque techno-lite de Play, qui s’est avéré extrêmement adaptable pour les films et les publicités.

Sous terre, cependant, les battements de la maison et du garage ont continué à pomper. Des morceaux de basse tels que l’interprétation d’Armand Van Helden sur “Sugar Is Sweeter” de CJ Bolland avaient marqué le début du garage britannique en 1996, adaptant le son particulièrement rythmé de la drum’n’bass à un tempo avec lequel la plupart pouvaient vivre. Le garage britannique se transformerait sans cesse au cours de la décennie à venir, menant au grime, au dubstep et bien plus encore.

La musique de danse n’a en aucun cas disparu dans les années 00, mais cela a pris jusqu’à ces dernières années, avec la montée de l’EDM et le Avicii a malheureusement disparu, pour qu’une sérieuse réévaluation de l’âge d’or de la musique dance des années 90 ait lieu. C’était, pour les fans d’electronica, ce que les années 60 étaient pour les acolytes du rock classique : une époque sacrée louée autant pour sa diversité que pour l’impact et le succès commercial de sa musique.