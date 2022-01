Musique de jeu – les meilleures bandes sonores de jeu

La musique de jeu est plus importante que nous ne le pensons probablement jamais. le meilleures bandes sonores de jeux faire ressortir de nous des émotions que les images visuelles et le fait d’appuyer sur X ne peuvent pas. Ils nous donnent un cadre de référence – quelle est la culture de cette activité à laquelle nous nous livrons, virtuellement ? À quoi les créateurs veulent-ils que nous pensions et que nous ressentions en ce moment ?

Curieusement, la réponse à toutes ces questions et à toutes les suivantes sur la musique de jeu est le 16 mai par Lagwagon. Vous êtes confus – laissez-nous vous expliquer. Nous avons compilé 10 des accompagnements musicaux les plus émouvants, mémorables, influents et simplement agréables des jeux au fil des ans, y compris des partitions originales et des bandes sonores de style mixtape. Vous allez rire, vous serez ému, vous changerez d’onglet pour retrouver une chanson d’un vieux match de la LNH à mi-parcours, puis vous reviendrez.

On ferait mieux de s’y mettre, alors.

dix Grand Theft Auto: Vice City



En 2001, Rockstar nous a fait découvrir un nouveau niveau de liberté et d’agence dans les mondes 3D de GTA III. Pour son prochain tour, GTA de 2002 : Vice City, il s’est moqué d’une décennie entière de culture pop dans une sorte de pastiche sans rendez-vous. Et il l’a fait en utilisant la musique comme le nœud de l’ensemble de l’effort.

Beaucoup d’entre nous n’avaient probablement pas entendu les lunettes de soleil de Corey Hart la nuit ou Pale Shelter de Tears For Fears avant de commencer à sortir d’un Cheetah réglé sur Wave 103. Mais cela n’a fait qu’ajouter à l’immersion. C’était de la musique qui avait du sens dans notre nouvel environnement aux tons pastel avec insistance, et elle semblait parfaitement faire la bande-son de chacun de nos trajets en voiture et de nos poursuites policières. Nous pouvons remercier l’obsession du cinéma des années 80 pour les armes à feu, les poursuites en voiture et les explosions pour cela.

Ce n’était pas seulement une liste de chansons sélectionnées avec goût pour noyer le silence, comme l’était la bande originale de GTA III. C’était l’utilisation de pistes sous licence du monde réel d’une nouvelle manière – pour vous absorber dans une époque différente et vous moquer d’elle en même temps.

9 Hotline Miami



Le début des années 2010 a été une période étrange, que la plupart d’entre nous avons passée à traiter les gens de hipsters, à détourner les accusations selon lesquelles nous étions des hipsters ou à s’inquiéter pour Miley Cyrus. Ainsi, lorsque Hotline Miami est apparu en 2012 ressemblant au lien Megadrive de Drive et à la bande originale d’artistes underground de synthwave comme Perturbator et M|O|O|N, c’était parfait pour l’époque.

L’hipstérisme concerne les choix des consommateurs en tant que substitut de la personnalité, se signifiant comme si perspicace qu’il serait impossible qu’un chevauchement existe entre leur goût et le vôtre. Si vous voulez savoir à quoi cela ressemble, c’est la bande originale de Hotline Miami. Piste sur piste d’arrangements de synthé délibérément hostiles et abrasifs, réglés sur des 808 entraînants et écrasés qui suivent parfaitement le tempo avec un homme au masque de poulet fracassant la tête de quelqu’un dans le néant sur le sol d’une salle de bain.

8 Besoin de vitesse sous couverture



Avec la FIFA, Need For Speed ​​d’EA a été le précurseur de l’industrie des jeux pendant plus d’une décennie grâce à des sorties annuelles soigneusement sonorisées qui ont toujours, toujours atteint la première place des charts à Noël. Nous aurions tout aussi bien pu mentionner l’implication de Lil Jon et des Eastside Boyz avec un certain autre NFS, mais à la place, nous choisissons Need For Speed ​​Undercover de 2008.

Ce qui ressort ici, c’est l’étrangeté, la nature de gauche de ses choix et à quel point une piste Nine Inch Nails fonctionne avec l’image d’une Corvette explosant le long d’une autoroute. Il y a des plats typiques de Need For Speed ​​ici dans le hair rock d’Airborne et une piste From First To Last pour cocher le quota d’emo (la NHL a couvert cela pendant la décennie, de toute façon). Mais il y a aussi une collection de morceaux électroniques spacieux et expérimentaux de Recoil (alias Alan Wilder de Depeche Mode), Amin Tobin, et les méditations sombres et scintillantes de Trent Rezor susmentionnées. Cela ressemblait à une bande originale d’une série télévisée à gros budget sur les flics infiltrés et les voitures de sport modifiées, et en tant que telle, elle donnait à l’ensemble du jeu une atmosphère brillante et réfléchie qu’il n’aurait autrement pas le droit d’avoir.

7 Sonic le hérisson



Les consoles 16 bits ont apporté de grandes avancées graphiques, mais leurs puces sonores étaient également prêtes à impressionner les consommateurs aux jambes croisées qui étaient assis devant eux. Avec une clarté et une complexité d’arrangement retrouvées, Sonic The Hedgehog de 1991 avait une bande originale de Nasato Nakamura qui personnifiait absolument son héros.

Ces notes qui montent rapidement avant que chaque niveau ne commence. Le tempo change lors de la prise d’un power-up. La convivialité à grande échelle de son thème Green Hill Zone et les tons de plus en plus mystérieux des zones Marble et Spring Yard. Chaque mesure de son OST de 17 minutes vous indique qu’il s’agit d’un jeu auquel vous êtes censé jouer rapidement.

Il amplifie les bons moments – les combats du Dr Robotnik, les sprints alimentés jusqu’à la fin, le défi suprême de Final Zone – et s’inscrit aussi profondément que le thème de Mario dans notre mémoire culturelle, le faisant avec une cohésion thématique qu’un jeu à propos d’un plombier chassant une princesse à travers des tuyaux et combattant des champignons ne pourrait jamais atteindre.

6 Chère Esther



La partition de Jessica Curry a été « enfilée » par Dear Esther, selon la compositrice et ancienne directrice de studio de Chinese Room elle-même. En vous promenant dans ses sentiers côtiers, ses cottages déserts et ses grottes creusées par l’Atlantique glacial, vous ne le sauriez jamais. Voici un jeu qui parle de sa bande-son et des lignes de poésie qui l’accompagnent autant qu’il s’agit d’avancer ou de déplacer la caméra, et en tant que tels, les motifs de violoncelle au cœur brisé reflètent parfaitement l’histoire émergente d’un homme confronté à la culpabilité, la perte et un incident terrible sur l’autoroute britannique.

5 LNH 2004



Vous vous souvenez de 2004 ? Nous ne le savions pas à l’époque, mais la sous-culture de la jeunesse profitait de son dernier souffle – du moins sous la forme que nous connaissions auparavant, en tant que mouvement musical avec des accessoires de mode obligatoires. L’eye-liner, XXS Texas is the Reason, les t-shirts, les franges soigneusement balayées et les palettes de couleurs inspirées de Tim Burton que vous verriez accumulées en dehors de chaque sujet brûlant étaient tous des signifiants de la culture emo. Les adolescents avaient enfin un endroit pour mettre les frustrations qui accompagnaient le fait d’être soumis à des figures d’autorité et l’angoisse de vouloir parler à la belle personne sans savoir comment. Et c’était la LNH 2004.

Je rigole. Mais la simulation sportive d’EA englobait parfaitement les différentes saveurs de la musique angoissée dans laquelle les enfants des années 2000 trouvaient du réconfort, des cris désespérés de Brand New dans The Quiet Things That No One Ever Knows et deftones’ Minerva éthéré à Gob’s Oh! Ellin et Radio #2 par les Ataris, dont le chanteur Kris Roe pouvait lire les ingrédients d’un paquet de céréales et donner l’impression qu’il s’agissait d’un amour perdu. Si vous avez oublié à quel point l’emo était important à cette époque, demandez-vous comment une chanson avec les paroles « D’ici là, vous aimez vous en passer

/Il n’y a rien de nouveau à dire/Et bien que nos enfants soient bénis, les parents les ont laissés porter tout le blâme » s’est retrouvé dans un jeu sur le hockey sur glace.

4 DOOM (2016)



Peut-être que vous ne trouvez pas, d’habitude, le deathcore instrumental à l’écoute basse particulièrement agréable à écouter. Beaucoup ne le font pas. Mais la plupart des gens n’écoutent pas non plus les chiptunes pendant qu’ils vont courir. Les bandes sonores de jeux fantastiques concernent le plus souvent le contexte, et le compositeur de DOOM 2016, Mick Gordon, a trouvé le son musical exact d’un space marine frappant le visage d’un Hell Knight de ses épaules, et il se trouvait dans les frettes inférieures d’une guitare à 8 cordes.

La bande-son est si émouvante et monstrueuse que c’est en fait le poids de la musique elle-même qui vous propulse vers l’avant autant que le combat. Vous voulez faire l’équivalent visuel de ce que vous entendez, et cela implique de frapper beaucoup de choses très, très fort avec des armes à feu, de niveler des paysages entiers et de faire des gestes emphatiques avec vos poings.

3 Halo



Tous ensemble maintenant : « Ah aah aah ohh aaaaah / Ah aaaaah aah oh ah-aaaah. » Ce sont les paroles inoubliables de la musique du menu principal de Halo. De nombreuses listes Internet essaieront de vous dire que la chose dont elles parlent est emblématique, mais quand il s’agit de ces chants grégoriens d’ouverture dans la partition Halo de Marty McDonnel, le mot est autorisé.

C’est une partition qui présente également cette conduite, galop 6/8 d’un thème principal, imitant les partitions de Hans Zimmer avant qu’elles ne soient suffisamment connues pour être reconnues et parodiées. Il semble avoir l’arrangement de cordes parfait pour chaque nouvelle révélation ou bel environnement, et transmet la grandeur de l’opéra spatial du jeu de manière musclée. Les jeux sur des hommes en gilet pare-balles tirant sur des extraterrestres n’innovaient pas en 2001, mais la bande originale de Halo donnait l’impression que c’était le cas.

2 Guitar Hero



Imaginez les conditions improbables dans lesquelles les jeunes du monde entier chanteraient More Than A Feeling de Boston au milieu des années 2000 ou se familiariseraient intimement avec les léchages de blues ultra-rapides de Stevie Ray Vaughan sur Texas Flood. Quel phénomène bizarre pourrait amener une génération d’enfants cyniques et mécontents à écouter sans ironie des tubes rock vieux de plusieurs décennies jugés depuis longtemps trop étranges ou gauches pour être pertinents ?

Guitar Hero pourrait. Et il l’a fait en offrant un contexte totalement nouveau à ces hymnes à la guitare, jusqu’alors confinés aux seules boîtes à gants des papas : vous n’écoutiez pas Bark At The Moon, vous le jouiez. Cela s’est avéré une différence cruciale. En regardant la liste des chansons de ce point de vue, plus une chanson était ringard et plus en dehors de l’air du temps actuel, mieux elle devenait pour se positionner avec, se déguiser en rockstar pendant trois minutes à la fois devant un public de têtes virevoltantes virtuelles et, dans votre maison réelle, amis fascinés. Les chansons que vous avez réellement aimées n’auraient pas semblé juste d’être humiliées et brandies avec tant de désinvolture, pour le plaisir – leurs paroles étaient votre nom MSN Messenger. Ils comptaient. Judas Priest ne l’a pas fait. Jusqu’à ce qu’au cours de nombreuses heures passées avec un contrôleur en plastique, ils l’aient fait.

1 Patineur professionnel de Tony Hawk 2



De nombreux jeux ont bénéficié de partitions orchestrales réfléchies et entraînantes. Beaucoup nous ont tournés vers de nouveaux groupes avec leur approche mixtape. Aucun d’entre eux n’a capturé la foudre de la culture pop dans une bouteille comme celle de Tony Hawk 2.

Échangez dans le premier jeu ici si c’est votre attachement particulier, il n’en reste pas moins que la culture du skate semblait cool d’une manière inconnaissable et inaccessible à la plupart des enfants dans les années 90 et au début des années 2000. C’était le moteur des tendances de la mode, envoyant des ourlets de jeans bien plus larges que n’importe quel mandat fonctionnel requis, nous noyant tous dans un excès de matière avec sa coupe décontractée. Son attitude anti-autorité perfectionnée était une parfaite contrepartie aux scènes pop-punk et alternatives émergentes générées par des labels comme Epitaph. La culture skate, c’était ça. Nous savions que nous voulions l’être, mais nous ne savions pas comment.

Ce que nous savions, après avoir joué pendant des semaines à Tony Hawk’s 2, c’est que nous aimions Millencolin, et Lagwagon, et Bad Religion. Ces groupes semblaient être le son exact de cet esprit arrogant et anticonformiste du skateboard. Sa bande-son, comme ses skateurs, a expérimenté le style et le genre, comme l’ont montré Anthrax et Bring The Noise de Public Enemy. Cela semblait être la porte d’entrée d’une sous-culture entière, organisée en 15 pistes. Et vous pouvez toujours les fredonner tous aujourd’hui.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.