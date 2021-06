Musique des années 60 : Révéler 67 chansons perdues des années 60

Quand on dit « singles », dans le contexte de la musique, on pense immédiatement à ces petits disques 45 tours dans des sacs aux couleurs vives. Avant les 45, il y avait des 78, et ce n’est qu’en 1949 que RCA a sorti les premiers 45 ; quand ils l’ont fait, ils ont été pressés dans du vinyle coloré pour refléter la musique. La musique country était verte, par exemple ; inexplicablement, le R&B était orange plutôt que bleu. Alors que le rock’n’roll s’installait dans les années 50, les 45 tours aussi. Les singles étaient partout, joués à la radio, mis sur des jukebox et, plus important encore, achetés par millions par les fans. Au cours de la décennie suivante, des centaines de millions de singles ont été vendus, faisant du single de 7 pouces le format de choix pour une grande partie de la musique des années 1960.

L’essor du 45 tours single record

Les disques 78 tours en gomme laque ont concouru pendant une grande partie des années 50, mais ont finalement perdu contre les 45 au début des années 60, car chaque maison, apparemment, avait un tourne-disque sur lequel vous pouviez empiler sept ou huit 45 à jouer en séquence. Par le temps Les Beatles est arrivé, le 45 se vendait en grand nombre – du moins pour certains artistes.

Des centaines de millions de singles ont été vendus chaque année dans les années 60, et alors qu’il y avait beaucoup plus de millions de vendeurs à l’époque, il y avait aussi beaucoup plus de disques sortis. Le succès dépendait de l’obtention d’un single à la radio, puis de sa rotation intensive pour convaincre les gens de sortir et de l’acheter.

En Grande-Bretagne, l’étrangeté du temps d’aiguille, qui, jusqu’en 1967, empêchait la BBC de jouer trop de disques, afin de protéger les emplois des musiciens (allez comprendre), signifiait que encore moins de disques étaient joués. Les stations de radio pirates ont un peu aidé à rétablir l’équilibre, mais il y a toujours eu 24 heures dans une journée, et cela signifie que seulement un certain nombre de 45 ont été diffusés à travers le monde.

La meilleure musique perdue des années 60

Le résultat de tout ça ? Beaucoup de grandes musiques des années 1960 ont échappé au processus de tamisage radio et se sont perdues au fil du temps. Au cours des décennies qui ont suivi, les stations de radio ont généralement programmé leurs listes de lecture « vieux » en fonction du succès des charts. Aucune vente, aucun succès graphique ; aucun succès dans les charts, aucun souvenir durable de la plupart des chansons de notre liste.

Nous avons sélectionné 67 de ce que nous pensons être les grands 45 perdus des années 60, et nous pensons que beaucoup d’entre vous n’auront pas entendu la grande majorité d’entre eux. Il existe des exemples, tels que “Different Drum”, de The Stone Poneys avec Linda Ronstadt, qui ont été des succès modestes en Amérique mais n’ont rien fait au Royaume-Uni et dans le reste du monde.

Mais c’est vraiment une exception. Combien d’entre vous ont entendu parler des Aerovans ? Leur son Beatlesque ne le coupait pas tout à fait à l’époque. Ensuite, il y a le groupe original qui s’appelle Nirvana. Qu’en est-il de The 23rd Turn Off, The Parade, The Mad Lads ou Art ? Et nous sommes certains que vous n’avez jamais entendu Roger Nichols & The Smile Circle of Friends.

Nous avons même inclus un Les garçons de la plage chanson, “Gettin’ Hungry”, qui, pour une raison inexplicable, est sortie en tant que disque de Mike Love et Brian Wilson… Ce n’était pas un succès. De plus, nous nous souvenons de Spanky et Our Gang, qui ont été comparés à Les mamans et les papas, mais étaient un groupe très intéressant à part entière, en particulier sur leur chanson politique percutante “Give A Damn”.

Certains 45 tours finissent par être le disque sorti juste avant qu’un artiste ne fasse le grand saut, comme le Blues maussade‘ “Fly Me High,” Libérerle premier single de “Broad Daylight”, Le groupe Steve Millerle premier tube mineur de “Living In The USA”, ou la version de James Taylor de “Carolina In My Mind”, qu’il a enregistré pour le label Apple des Beatles avant de connaître le grand succès.

« Some Things Just Stick In Your Mind » de Vashti a été écrit pour elle par MM. Jagger et Richards, tandis que Glen Campbell“Guess I’m Dumb” de ‘s était l’un de ses premiers singles, écrit par Brian Wilson et Russ Titelman, qui ont ensuite forgé une carrière en tant que producteur majeur.

Quoi qu’il en soit, il est temps de plonger et de partir à la découverte de la musique des années 1960. Écoutez notre playlist des meilleurs singles perdus des années 60, et assurez-vous de nous faire savoir ce que vous pensez être les grands célibataires perdus de cette décennie importante dans les commentaires ci-dessous.