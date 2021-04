Musique livrée de la taille d’un octet! L’idée est de créer une communauté de fans de musique et d’artistes: Prithvi Shankar, PDG et co-fondateur, humit

Que ce soit dans n’importe quel format ou géographie, la musique évolue et résonne avec les temps changeants. Cela résume exactement ce qui s’est passé lorsqu’une équipe de musiciens et d’artistes s’est réunie et s’est connectée autour d’un intérêt commun pour la musique.

Les innovations dans le cinéma et la musique n’arrivent qu’avec créativité, passion et dynamisme! Au début des années 90, rappelez-vous comment les chansons d’AR Rahman dans le film tamoul emblématique de Mani Ratnam, Roja, ont révolutionné la façon dont la musique était traitée dans le cinéma du sud. Non seulement la tendance est devenue un grand succès auprès des jeunes et sur les campus universitaires, mais elle a apporté un sentiment de «jeunesse» à travers des voix fraîches et des combinaisons de musique instrumentale uniques.

«Rohit, Ishaan (également co-fondateurs) et moi nous sommes rencontrés lorsque nous poursuivions nos études de premier cycle à BITS Pilani et nous étions largement liés par un intérêt commun pour la musique. L’équipe derrière humit vient d’un parcours varié avec une expertise dans le développement de produits, la science des données et la conception, ayant travaillé avec des sociétés de fintech et de commerce électronique de premier plan telles que PayU, Ola et Tesco », a déclaré Prithvi Shankar, PDG et cofondateur d’humit, à Financial Express en ligne.

Cela marque le tournant quand ils ont réalisé que la musique a une forte composante sociale qui lui est associée, allant de la façon dont les gens se disputent aux câbles pendant les voyages en voiture, les metalheads préfèrent les tees de groupe de sport à vouloir faire la queue sur la piste suivante lors d’un rassemblement social. les services de streaming sont conçus pour une écoute privée.

«Nous avons ressenti le besoin d’une plateforme de découverte de musique sociale pour nous-mêmes. Au départ, nous avons commencé à créer de l’humit pour nous et quelques amis, mais depuis notre lancement sur Play Store vers la fin de 2020, les commentaires ont été vraiment encourageants et nous voyons depuis les premiers signes d’engagement répété sur la plate-forme », explique Prithvi .

Et le nom humit?

hum (verbe) + it = humit (action)

Dites-nous en quoi consiste humit?

humit est une plate-forme de médias sociaux pour le partage et la découverte de musique en bouchées. L’idée tourne autour de permettre aux auditeurs de Spotify (actuellement), Apple Music et YouTube Music de partager 30 extraits audio de moments puissants de leurs chansons préférées, que nous appelons des «bourdonnements». Ces bourdonnements peuvent être échantillonnés par les adeptes dans un flux sans fin mettant en vedette de la musique fraîche et nouvelle.

Musique livrée en octets – pouvez-vous articuler cette vision?

En cette ère de diminution de l’attention, le contenu de forme courte a occupé le devant de la scène. Twitter a popularisé le micro-blogging suivi par des applications comme Vine / Tik Tok qui ont rendu la journalisation vidéo sociale. L’audio en tant que format explose dans la musique / les podcasts avec plus de 50000 heures de contenu téléchargées sur Spotify chaque jour. Cependant, l’audio social est actuellement un espace blanc et c’est là que nous avons vu l’opportunité. En fait, une étude récente entreprise par Spotify montre qu’une chanson sur 3 est ignorée dans les 30 premières années. C’est ainsi que nous avons décidé de nous limiter au format audio court + UGC (contenu généré par l’utilisateur) des années 30.

Que voulez-vous dire par l’accent mis sur «Partager de manière convaincante» et comment cela se traduit-il par un comportement percutant pour vos utilisateurs?

Le partage de musique sur mobile est interrompu – partager une URL via Facebook / Messenger / Instagram Stories / WhatsApp signifie couper dans le désordre, passer d’une application à l’autre, et il n’y a souvent aucun commentaire sur le fait que quelqu’un a écouté / aimé la chanson ou non.

D’un autre côté, les reccos algorithmiques ont tendance à ne pas aller plus loin que de dire «voici une autre chanson qui sonne extrêmement similaire à celle que vous venez d’écouter».

C’est là que nous pensons que la possibilité de conserver les meilleurs moments de vos morceaux préférés faciliterait le processus de partage et de découverte. Et dans la foulée, menant à la découverte d’artistes sous-estimés / sous-représentés.

Quels facteurs externes ont soutenu la croissance de l’humit?

Notre récent lancement en douceur sur Product Hunt avait la tendance n ° 1 et nous a fait figurer sur leurs newsletters, Twitter, etc., grâce à tout le soutien et la générosité que nous avons reçus.

En outre, nous travaillons également maintenant avec les meilleurs collèges en Inde et certains des meilleurs musiciens du pays pour organiser une chasse aux talents musicaux virtuels à l’échelle nationale appelée «guérir le monde» avec un pool total de roupies. 7 lakhs pris en charge par OnePlus India. Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur notre site Web.

Mise à l’échelle – quel est votre grand plan et vos domaines d’intervention?

Bien que nous construisions un produit mondial depuis le premier jour, étant donné que nous servons un public international d’utilisateurs de services de streaming, nous nous concentrons actuellement sur le marché indien.

Étant donné que nos utilisateurs idéaux seraient la génération Y et la génération Z, nous nous concentrons sur les communautés universitaires, pour commencer par diverses activations en ligne et en nous associant à des événements hors ligne.

En bout de ligne, nous travaillerions également en étroite collaboration avec des musiciens et des artistes pour leur fournir des moyens de monétiser leur talent.

L’idée est de créer une communauté de fans de musique et d’artistes, permettant des interactions significatives.

En 2021, vous nous verriez participer activement à des collaborations avec des festivals de musique, des artistes et des événements collégiaux à travers le pays.

