Musique prescrite pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et le personnel médical dans le cadre d’un essai du NHS

Des essais sont en cours dans une fiducie du NHS pour savoir si un algorithme peut organiser des listes de lecture de musique pour réduire la souffrance chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Cette semaine, les hôpitaux d’enseignement du Lancashire, le NHS, confient des essais étendus au personnel médical qui a travaillé dans les soins intensifs pendant la pandémie de coronavirus pour savoir si cela peut soulager l’anxiété et le stress. Les tests vont également être étendus aux patients en soins intensifs en convalescence, aux enfants phobiques et aux patients ambulatoires souffrant de douleurs chroniques.

Un essai sur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au Lancashire NHS Trust a révélé qu’un algorithme qui prescrivait de la musique en fonction des antécédents et des goûts des auditeurs réduisait la fréquence cardiaque et réduisait également l’agitation et la détresse dans certains cas.

«Il y a eu jusqu’à 22% de réduction de la fréquence cardiaque»

Le Dr Jacqueline Twamley, responsable de la recherche universitaire et de l’innovation, a déclaré au Guardian: «Il y a eu jusqu’à 22% de réduction de la fréquence cardiaque chez ces patients. Pour certaines personnes, cela n’affecte pas du tout la fréquence cardiaque, mais vous pouvez voir l’effet dans leurs expressions faciales et en les tapotant. ”

La liste de lecture est compilée en partie en tenant compte des goûts musicaux du patient, en fonction des préférences d’écoute de son service de streaming s’il en a un, et examine également ses antécédents personnels, y compris l’âge, le sexe, la nationalité et l’ethnicité. La liste de lecture pour un patient dans les années 90 pourrait inclure de la musique de big band et une prescription pour un patient dans la cinquantaine pourrait inclure Paul McCartney.

Le système évalue différentes qualités des chansons, y compris le tempo, la tonalité et la signature rythmique, qui peuvent affecter la réponse de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Les «traces de drapeau rouge» susceptibles de perturber le patient sont filtrées. La technologie joue des chansons aux patients et surveille leur fréquence auditive pendant qu’ils écoutent. Si les chansons prescrites ne semblent pas fonctionner, un algorithme, qui est lié à un service de streaming, peut changer les pistes.

Écouter de la musique peut abaisser la tension artérielle et réduire le stress

Écouter de la musique peut abaisser la tension artérielle et réduire le stress. De nombreuses études ont indiqué la valeur de la musicothérapie dans la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, de la douleur chronique et de la gestion de l’anxiété et de la dépression chez les patients atteints de démence, et l’essai du NHS vise à s’appuyer sur cette recherche.

