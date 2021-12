Musique : vous devriez vraiment écouter Skario Kart : un hommage ska à Mario Kart 64

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mario Kart 64 a une place spéciale dans beaucoup de nos cœurs, un jeu qui a transformé le look de la série et introduit un certain nombre de pistes classiques. Il y a aussi de la bonne musique, et un projet que nous avons aimé écouter tout au long de la journée a été Skario Kart : un hommage ska à Mario Kart 64.

C’est un album que vous pouvez écouter sur Bandcamp (et aussi acheter si vous voulez une copie téléchargeable), avec des arrangements fantastiques de divers artistes qui ajoutent une touche différente à la musique du jeu. Et vraiment, le nom et la pochette à eux seuls en valent la peine.

Image : GameGrooves

« En m’inspirant de Skatune Network, j’ai voulu transformer la bande originale de Mario Kart 64 en une célébration remplie de ska », commente le producteur de GameGrooves Allen Brasch. « Avec l’aide de Brent et Jer de Skatune Network, j’ai pu contacter plusieurs artistes de la communauté ska, et avec des artistes GameGrooves existants, nous avons créé un album unique pour les fans de ska et de musique de jeux vidéo ressemblent! » La liste complète des morceaux pour Skario Kart : un hommage ska à Mario Kart 64 est comme suit:

1. Thème Mario Kart 64

2. 3 pistes de course / stade Mario

3. Ferme de Moo Moo/Vallée de Yoshi

4. Plage de Koopa Troopa

5. Désert de Kalimari

6. Configuration et sélection du kart

7. L’autoroute à péage du crapaud

8. Frappe Snowland/Île Sherbert

9. Choco Mountain/Arènes de combat

10. Château de Koopa

11. Arènes de combat

12. Fête de la jungle de DK

13. Promenade Banshee

14. Route de l’arc-en-ciel

15. Remise des trophées

16. Tour de la victoire

N’hésitez pas à l’écouter et dites-nous ce que vous en pensez !