Musiques pour votre liste de lecture de vacances

Il y a d’innombrables chants de Noel, même Chansons d’Halloween, mais qu’en est-il de Thanksgiving ? Pour des vacances qui tournent essentiellement autour de la réunion des amis et de la famille et du festin de plats délicieux, pourquoi n’y a-t-il pas des dizaines de chansons pour correspondre? Pour ce qui est essentiellement un dîner indulgent au milieu de l’après-midi, vous aurez besoin d’une liste de lecture pour une audition divertissante et sélective lorsque vos proches essaient de parler de politique. Des morceaux funk profonds aux numéros de jazz accrocheurs, les meilleures chansons de Thanksgiving se concentrent sur la nourriture et la gratitude.

Écoutez les meilleures chansons de Thanksgiving sur Spotify et faites défiler vers le bas pour nos meilleures chansons de Thanksgiving de tous les temps.

34 : The Shins – Jeunes pèlerins

Cet air du classique Chutes Too Narrow de The Shins n’a pas grand-chose à voir avec le Turkey Day en particulier. Il n’y a pas de patates douces ou de sauce aux canneberges mentionnées. En effet, même les « Jeunes Pèlerins » ne sont pas les pèlerins de Plymouth. Cela dit, le principal point à retenir de la chanson – que le narrateur est capable de garder espoir, même face à des pulsions destructrices – est une chose à laquelle tout le monde peut s’identifier, en particulier en cette fête particulière. – Sam Armstrong

33 : Ariana Grande – merci, ensuite

Parfois, Thanksgiving consiste en fait à embrasser l’indépendance. La brillante chanson pop d’Ariana Grande remercie sincèrement ses ex pour ce qu’ils lui ont appris, tout en la voyant évoluer avec confiance vers l’avenir. – Sam Armstrong

32 : Green Day – Parade de la fête de Macy

Cette chanson de Green Day ne parle pas de Thanksgiving en soi, mais le message dans le refrain selon lequel acheter des choses ne vous apportera pas le bonheur semble assez juste. – Sam Armstrong

31: Drake – Gardez la famille proche

Quand tout autour semble s’effondrer, cette chanson de Drake rappelle que garder votre famille proche est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. – Sam Armstrong

30 : Kanye West – Entreprise familiale

Malgré la nature personnelle des histoires de ce classique de Kanye, selon Complex, elles concernent en fait la famille du chanteur Tarrey Torae. – Sam Armstrong

29: Otis Redding – Je veux vous remercier

Il y a peu de chanteurs plus doux qu’Otis Redding, et sur cette chanson, il fait sonner un sentiment très simple comme une nouvelle et belle idée à chaque fois qu’il la chante. – Sam Armstrong

28: Sister Sledge – Nous sommes une famille

Vous ne voudrez peut-être pas vous lever et chanter avec tous les membres de votre famille à Thanksgiving, mais il est indéniable que le titre de cette chanson est essentiellement le message de Thanksgiving. – Sam Armstrong

27 : Sam et Dave – Je vous remercie

Un sentiment simple, savamment rendu par le duo Stax. Cette chanson a été reprise d’innombrables fois, notamment par ZZ Top et Bonnie Raitt. – Sam Armstrong

26 : Keith Urban – Mais pour la grâce de Dieu

Cette chanson country consiste à être reconnaissant pour ce que vous avez, l’un des principes fondamentaux des vacances de Thanksgiving. – Sam Armstrong

25 : Johnny Cash – Prière de Thanksgiving

La provenance de cette pièce parlée de Johnny Cash (qui finit par se transformer en chanson) est un peu trouble, mais le message de Thanksgiving est fort et clair. – Sam Armstrong

24 : Ray Charles – Tarte aux patates douces

Cette norme du jour de Thanksgiving ne concerne pas techniquement le dessert. C’est à propos de la fille de Ray Charles. Mais le sentiment qui se cache derrière est parfait pour une liste de lecture de Thanksgiving : remercier une personne magnifique qui vous donne l’impression de marcher sur un nuage neuf lorsque vous êtes autour d’elle, c’est la raison d’être des vacances. – Sam Armstrong

23: Neil Young – Harvest Moon

Composé pour sa femme, Pegi, “Harvest Moon” de Neil Young est une chanson magnifique qui se sent parfaite pour une danse lente après le repas de Thanksgiving. – Sam Armstrong

22 : Billie Holiday – Automne à New York

Billie Holiday capture parfaitement le sentiment de la saison de Thanksgiving avec cette chanson qui permet à sa voix emblématique de briller de mille feux. – Sam Armstrong

21 : Arlo Guthrie – Massacre du restaurant Alice

Tout le monde sait que le dépotoir de la ville est fermé pour Thanksgiving… sauf le narrateur de la chanson la plus célèbre d’Arlo Guthrie. Une folle aventure s’ensuit. – Sam Armstrong

20 : Joueurs de l’Ohio : Jive Turquie

Avec la mise en garde que “jive Turkey” est un argot péjoratif, vous pouvez toujours inverser le sens un jour de l’année, grâce au groove slinky et alimenté par la corne de Ohio Players qui fera danser tout le monde longtemps après que la sauce soit devenue froide. – Laura Stavropoulos

19 : Mary J. Blige : affaire de famille

Ce classique Marie J Blige track fonctionne sur deux fronts : il célèbre le rassemblement de la famille et agit également comme un brise-glace pratique, car tout le monde peut faire le tour de la table et expliquer ce qu’il pense qu’une « danse » est. – Laura Stavropoulos

18 : Steely Dan : Vendredi fou

Dan d’acierLe numéro R&B de l’orgue a peut-être été écrit bien avant l’apocalypse commerciale connue sous le nom de Black Friday, mais les paroles semblent étonnamment pertinentes, comme le chante Donald Fagen : des amis le découvrent, je serai sur la route. – Laura Stavropoulos

17 : Beck : nicotine et sauce

Dinde et farce, tarte et glace, nicotine et sauce… Thanksgiving regorge de combinaisons gagnantes. Cette coupe pop psychédélique infusée de jazz est pour plus tard dans la soirée, après que le tryptophane entre en jeu et BeckLa voix woozy de commence à sonner juste. – Laura Stavropoulos

16 : Bob Marley & the Wailers : Remerciez et louez

Un plus tard Bob Marley classique, l’icône du reggae était un phare de gratitude et de positivité sur ce single de 1983, quelque chose dont toutes les grandes chansons de Thanksgiving sont faites. – Laura Stavropoulos

15: The JB’s: Pass The Peas

“Pass the Peas” vient de l’indispensable album instrumental funk Food For Thought, de James Brown‘s backing band, les JB’s. Il a également été échantillonné par Eric B & Rakim et De La Soul, faisant appel aux générations autour de la table. – Laura Stavropoulos

14 : Edwin Starr : Easin’ In

Pendant que vous observez le festin de Thanksgiving qui vous attend, suivez le conseil d’Edwin Starr : détendez-vous lentement et laissez le funk vous envahir sur cette coupe lisse de 1974 du Blaxploitation film L’enfer à Harlem. – Laura Stavropoulos

13: Petite Eva: Let’s Turkey Trot

Toutes les folies de la danse ont-elles été nommées d’après la nourriture réconfortante? Quoi qu’il en soit, ce favori de la soul nordique a été un succès retentissant pour Little Eva en 1962, et il claque toujours. – Laura Stavropoulos

12 : Les Beach Boys : Vega-Tables

Laissez-le Les garçons de la plage pour que l’entrée de vos greens sonne comme une fête harmonieuse. Initialement destiné au projet Smile de 1967, il sort un an plus tard Sourire souriant, avec Paul Mccartney en train de grignoter du céleri en arrière-plan. – Laura Stavropoulos

11: Louis Armstrong: Toute cette viande et pas de pommes de terre

Insinuations mises à part, ce duo avec Pops et Velma Middleton est essentielle pour toute liste de lecture de chansons de Thanksgiving. Livré avec un côté insolent et puis certains, quand Armstrong chante, “Je regarde dans le pot/Je suis apte à combattre”, il est clair qu’il comprend également l’importance d’un plat d’accompagnement solide. – Laura Stavropoulos

10 : Natalie Cole : soyez reconnaissante

Ceux qui pensent que Natalie Cole ne peut compter que sur des standards sophistiqués n’ont pas entendu son album de 1977 Thankful, avec le single funky-gospel “Be Thankful”, sur lequel elle apprend à tout le monde à être reconnaissant, avec quelques pistes vocales impressionnantes entre les deux. . – Laura Stavropoulos

9 : Adam Sandler : La chanson de Thanksgiving

Et maintenant, quelque chose de complètement différent… Adam Sandler, saint patron des chansons de fantaisie des années 90 (voir aussi « La chanson de Hanoucca »), a honoré la nation de son hommage à Thanksgiving. Avec sa prestation enfantine, il est devenu poétique sur son amour de la dinde à travers des paroles absurdes et rimées sur la mise à jour du week-end de SNL, mettant la barre pour toutes les chansons de Thanksgiving qui ont suivi. – Laura Stavropoulos

8 : Les Beach Boys : Vous aimez les vers ?

Une autre chanson initialement prévue pour l’album Smile des Beach Boys, “Do You Like Worms?” a des changements de style abrupts, des bruits d’animaux et le refrain récurrent, “Rock, rock, roll, Plymouth rock roll over.” Brian Wilson l’a ensuite développé en un récit délicieusement étrange sur la recolonisation du continent américain sur l’album de 2004 Brian Wilson Presents Smile. – Laura Stavropoulos

7 : Jay & The Techniques : pomme, pêches, tarte à la citrouille

Fidèle au thème de la nourriture (une victoire facile pour les chansons de Thanksgiving), ce numéro zippy ne comprend qu’un seul membre de Technique, Jay Proctor, mais dispose d’un support de star grâce au duo de compositeurs. Nick Ashford et Valérie Simpson. – Laura Stavropoulos

6 : Mel Tormé : Comin’ Home Baby !

Passer le jazz doux et foncez directement sur ce numéro Swinging des années 60 en Mel Tormé cela parle aussi aux fils et filles prodigues qui affluent à la maison à chaque Thanksgiving. – Laura Stavropoulos

5: Bing Crosby: J’ai beaucoup de raisons d’être reconnaissant

Pour les traditionalistes de Thanksgiving, cette chanson de Bing Crosby vient du film musical d’Irving Berlin de 1942, Holiday Inn. Qui a besoin de beurre sur la table, quand rien n’est plus doux que la voix de Crosby ? – Laura Stavropoulos

4: Dee Dee Sharp: Temps de purée de pommes de terre

Avec tout ce chargement de glucides, vous allez devoir vous déplacer un peu. Prenez un partenaire et préparez la purée de pommes de terre sur l’air de Dee Dee Sharp. Alors que The Contours a lancé pour la première fois l’engouement pour la danse sur leur Motown a frappé “Do You Love Me”, ça a pris de l’ampleur avec Dee Dee. – Laura Stavropoulos

3: James Brown : (faire la) purée de pommes de terre

En parlant de préparation culinaire, le point de vue de James Brown sur la tendance de la danse est, naturellement, plus funky. Après avoir intégré la purée de pommes de terre dans ses spectacles sur scène, il a voulu capitaliser sur l’engouement avec un morceau instrumental qui, pour des raisons contractuelles, était à l’origine crédité à une formation dirigée par son batteur, Nat Kendricks And The Swans. Soul Brother No.1 a été tellement excité par les pommes de terre qu’il a enregistré un autre single axé sur les pommes de terre, “Mashed Potatoes USA”, sous son propre nom. – Laura Stavropoulos

2 : Terre, Vent et Feu : Gratitude

Comme vous l’avez peut-être remarqué, la majorité de nos chansons préférées de Thanksgiving sont des morceaux funk et soul – et pour cause. Rien n’endormit la famille plus vite que la tarte et le folk acoustique. Rendons grâce aux talents divins de l’interaction vocale de Maurice White et Philip Bailey, et à la ligne de basse funky de Verdine White, sur cette coupe de l’album live de 1975 de Earth, Wind And Fire, Gratitude. – Laura Stavropoulos

1 : Trio de Vince Guaraldi : Thème de Thanksgiving

Après avoir dominé le marché de la musique de Noël avec sa bande originale de A Charlie Brown Christmas, le Vince Guaraldi Trio a fait un pas sur les chansons de Thanksgiving avec le «Thème de Thanksgiving» tout aussi réconfortant de A Charlie Brown Thanksgiving. – Laura Stavropoulos

