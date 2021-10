Musk avec une mise à jour surprenante de Dogecoin

Le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a réussi à s’aliéner une grande partie de la communauté crypto avec des tweets récents, a renouvelé son soutien à Dogecoin (DOGE / USD), la célèbre crypto-monnaie basée sur les mèmes. Son prix a grimpé en flèche cette année, de près de 10 000 % en glissement annuel, et a figuré dans la liste des dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière.

La hausse de Bitcoin (BTC / USD) est pâle en comparaison, ajoutant « seulement » 400% d’une année sur l’autre, une grande partie de sa croissance étant réalisée après que Musk a révélé que Tesla avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin plus tôt dans l’anus.

Musk a convenu que les mineurs de DOGE devaient maintenir leur logiciel à jour en réponse au co-créateur de meme coin Billy Markus. Les mineurs sont responsables de la protection de l’écosystème et, en retour, ils reçoivent des pièces fraîchement frappées. Markus a tweeté :

Ce qu’il faut, c’est que les pools de minage soient mis à jour. Exécutez un nœud que vous le vouliez ou non. Si vous voulez aider le réseau, vous devrez vous consacrer à l’exécution d’un nœud complet et fiable, en utilisant une bande passante importante et en le mettant à jour. Mais pour que la version 1.14.4 réussisse, les opérateurs de nœuds existants doivent être mis à jour.