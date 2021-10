Musk dit que Tesla commencera la production dans sa Gigafactory allemande d’ici la fin de l’année

Elon Musk a déclaré lors d’une journée portes ouvertes à la nouvelle Gigafactory de Tesla près de Berlin ce week-end que la société avait l’intention de commencer la production de ses voitures Model Y là-bas avant la fin de l’année. Et le PDG a ajouté qu’il espérait que l’usine produira entre 5 000 et 10 000 véhicules par semaine d’ici la fin de 2022, a rapporté Bloomberg. Mais Tesla attend toujours l’approbation finale de l’usine, alors que les autorités locales évaluent son impact environnemental sur la région.

Tesla a organisé samedi un événement de style foire du comté «Giga-Fest» à Gruenheide près de la Gigafactory, qui comprenait de la musique, des manèges et des camions de restauration ainsi que des visites de la nouvelle usine pour les résidents locaux. La Gigafactory allemande de Tesla est dans les phases finales de construction, après avoir été retardée à plusieurs reprises par des plaintes de groupes environnementaux de la région préoccupés par l’utilisation de l’eau de l’usine et la perturbation de la faune. Musk a déclaré samedi que Tesla planterait plus d’arbres qu’il n’en abattrait pendant la construction et utiliserait le moins d’eau possible à l’usine.

Musk a annoncé pour la première fois en 2019 que Tesla installerait sa Gigafactory européenne – qu’il appelle une « machine qui construit la machine » – en Allemagne. L’entreprise a déclaré qu’elle visait à produire jusqu’à 500 000 voitures par an et qu’elle comptait 12 000 employés dans l’usine.