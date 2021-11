Musk humilié alors que l’équipage de SpaceX revenait portant des couches après la rupture des toilettes | Sciences | Nouvelles

L’équipage, qui est dans l’espace depuis le printemps, devra porter des couches sur le chemin du retour sur Terre après avoir déjà prévu des missions de retour retardées. Mais heureusement pour les astronautes américains, français et japonais, que leur retour devrait maintenant prendre huit heures au lieu de 20 auparavant. Mais concernant la situation des couches, l’astronaute de la NASA Megan McArthur a qualifié la situation vendredi de « sous-optimale ».

Lors d’une conférence de presse depuis l’orbite, elle a déclaré : « Les vols spatiaux sont remplis de nombreux petits défis.

« Ce n’est qu’un de plus que nous rencontrerons et dont nous nous occuperons dans notre mission, donc nous ne nous en inquiétons pas trop. »

Après plusieurs réunions vendredi, les chefs de mission ont pris la décision de ramener Mme McArthur et le reste de son équipage à la maison avant de lancer leurs remplacements.

Cela est arrivé après que le même lancement de SpaceX ait déjà connu des retards de plus d’une semaine en raison de mauvaises conditions météorologiques et d’un problème médical non divulgué impliquant l’un des membres d’équipage.

L’astronaute français Thomas Pesquet, qui reviendra avec Mme McArthur, a déclaré aux journalistes que les six derniers mois avaient été intenses dans l’espace.

Les astronautes ont effectué une série de sorties dans l’espace pour améliorer le réseau électrique de la station, ont subi des tirs de propulseurs par des véhicules russes amarrés qui ont fait tourner la station et ont accueilli une équipe de tournage russe privée pour la première fois.

Et ce n’est pas non plus le premier dysfonctionnement sur l’un des projets de M. Musk.

L’équipage a également dû faire face à une fuite de toilettes, remontant des panneaux dans leur capsule SpaceX et trébucher sur la vue horrible de mares d’urine.

Le problème est apparu pour la première fois lors du vol privé de SpaceX en septembre, lorsqu’un tube s’est décollé et que le contenu des toilettes s’est répandu sous le plancher.

Alors que SpaceX avait fixé les toilettes sur la capsule en attente de décollage, celle en orbite est jugée inutilisable.

SpaceX vise un lancement mercredi soir au plus tôt, pour une mission transportant des remplaçants pour les astronautes de retour.

Les astronautes devaient quitter la station spatiale dimanche, avec un amerrissage prévu dans le golfe du Mexique lundi matin.

Mais avec un vent dépassant les limites de sécurité, SpaceX a repoussé le départ à lundi après-midi.