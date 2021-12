Musk humilié après avoir choisi l’Allemagne plutôt que le Royaume-Uni comme étant un « marché lucratif après tout » | Sciences | Nouvelles

Le PDG de Tesla continue de faire face à des retards dans l’ouverture d’une Gigafactory à Berlin en raison de la bureaucratie. En plus d’être retardés par les défis des groupes environnementaux, les retards dans le processus d’approbation par les agences régionales et nationales et les propres révisions des plans par le constructeur automobile ont causé un mal de tête à M. Musk. Selon James Morris, rédacteur en chef de la publication spécialisée dans les véhicules électriques, Which EV, il se rend peut-être maintenant compte qu’il a fait le mauvais choix.

Il a déclaré: «Vous devez vous demander si Elon Musk considère cela comme une pilule plutôt amère face à la bureaucratie à laquelle il a été confronté en installant la Gigafactory à Berlin.

« Même lorsque l’usine ouvrira, cela continuera probablement, compte tenu de l’histoire passée de l’Europe.

« Peut-être que, alors que le marché des véhicules électriques continue de croître, la fabrication locale au Royaume-Uni pourrait se retrouver sur la table.

« Brexit ou pas Brexit, le Royaume-Uni reste un marché automobile très lucratif après tout. »

M. Musk a déjà exprimé sa frustration sur Twitter face aux retards, réagissant avec colère à plusieurs reprises, y compris la plus récente qui est survenue après que des militants ont appelé à une autre série de discussions avant que l’usine ne puisse ouvrir.

Cela vient après que le magnat de la technologie a snobé le Brexit Grande-Bretagne.

Il a déclaré au magazine spécialisé Auto Express en 2019 que l’incertitude entourant la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’UE « rendait trop risqué » l’établissement de son usine européenne de batteries dans le pays.

Il a ajouté que sa décision a été influencée par les solides antécédents de l’Allemagne en matière d’ingénierie.

Mais un certain nombre d’actes de l’UE ont influencé l’élaboration du système de droit de l’environnement en Allemagne, ce qui a entraîné des retards en raison des préoccupations concernant l’utilisation de l’eau et la pollution.

Le Royaume-Uni a été dans le passé le lieu de prédilection pour la fabrication de marques de voitures non européennes car il avait un accès direct à l’UE, mais avec des lois du travail plus souples.

C’est pourquoi diverses marques japonaises comme Toyota auraient choisi le Royaume-Uni comme l’endroit idéal pour une base de fabrication.

En 1992, la Grande-Bretagne était même surnommée le « porte-avions japonais flottant au large des côtes de l’Europe » par Jacques Calvet, alors à la tête du groupe PSA, le plus grand constructeur automobile français à l’époque (et faisant désormais partie de Stellantis).

Et tandis que l’aspect direct du marché de l’UE a disparu en raison du Brexit, peut-être pourquoi M. Musk a-t-il fait abstraction de ses plans, l’UE inspire une paperasserie considérable dans le processus de fabrication.

En plus d’une législation du travail plus assouplie, le Royaume-Uni a également fait des mouvements passionnants dans le domaine des véhicules électriques.

En août, la start-up Britishvolt a mis en place un projet de 2,6 milliards de livres sterling qui espère créer 8 000 nouveaux emplois et fabriquer 30 GWh de batteries à partir de 2027, suffisamment pour 300 000 véhicules électriques par an.

Et le Royaume-Uni possède également ses propres approvisionnements en lithium, un composant crucial dans la plupart des chimies de batteries rechargeables, que Cornish Lithium et British Lithium espèrent exploiter.

Il s’agit à la fois de l’exploitation minière et de la saumure, des eaux souterraines géothermiques qui ont une teneur élevée en lithium.

Ces sociétés ont affirmé qu’il y aurait suffisamment de lithium local pour alimenter l’ensemble de la flotte britannique de véhicules électriques.

Et Rimac, le constructeur d’hypercars électriques, a également choisi le Royaume-Uni comme emplacement pour son bureau d’études, apparemment en raison des talents locaux en Grande-Bretagne.