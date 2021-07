Musk l’admet, et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-6-2021/

Elon Musk est clair

Donc nous en sommes là. La dualité d’Elon Musk que nous connaissons et aimons / n’aimons pas est toujours présente dans l’insistance de Tesla et Musk pour que ses véhicules électriques bien considérés seront entièrement autonomes.

Vous devez aimer sa confiance dans la technologie, la promesse d’un avenir meilleur où les voitures se conduisent vraiment de manière autonome. Vous devez au moins être extrêmement sceptique quant à toute promesse de technologie que nous avons aujourd’hui.

Le problème est toujours que le monde réel est étrange. Les routes ne sont jamais normales. Ajoutez la météo, les piétons, les animaux, les autres conducteurs, les panneaux, les signaux, qui pourraient être plus fous les uns que les autres, et c’est un défi assez difficile.

Pourtant, Musk a continuellement promis beaucoup plus que ce que nous avons : Musk avait précédemment déclaré que ses voitures seraient entièrement autonomes d’ici 2018. Il s’était trompé en 2015, et a poursuivi en 2016 en déclarant : « Je considère vraiment la conduite autonome comme un problème résolu. . ” Il était au moins «à deux ans» en 2016 et en 2017. En 2019, il a insisté sur le fait que tout le matériel et la capture de données étaient là, c’était juste un problème logiciel. L’idée étonnante de “robotaxi” était destinée à 2020, mais comme il est courant, Musk a blâmé les régulateurs. Nous sommes maintenant en 2021. Au cours du temps écoulé, un tas de personnes se sont écrasées ou ont eu des problèmes car lorsque le programme de conduite assistée de Tesla Autopilot est activé, il peut vous endormir dans un faux sentiment de sécurité. Il ne peut pas gérer les cas extrêmes, et comme le @greentheonly toujours actif continue de le montrer sur Twitter, des choses étranges se produisent dans des situations normales. Les preuves comparées aux promesses de Musk sont assez unilatérales. À ce stade, vous devez simplement accepter que le vieux Musky est, peut-être, juste peut-être, un menteur en série / un spécialiste du marketing / un génie égaré, selon votre point de vue. Ou, de manière moins flagrante, mais toujours irrésistiblement erronée, il croit vraiment et complètement en lui-même, en son équipe et en ses voitures. Et étant généreux, ce n’est pas comme si Musk était le seul à être extrêmement optimiste quant à la conduite autonome : Lyft, GM, Toyota et bien d’autres ont tous dit qu’ils essayaient pour 2020 ou 2021. Bien que la plupart qualifient leurs pensées d’espoirs, d’attentes et de mots. comme : « Je serais assez surpris si cela ne s’était pas produit par [2020]”, avant de revenir en arrière car le problème s’est avéré coûteux et difficile.

Musk ne l’admet que maintenant :

En réponse à un tweet léger se moquant de Musk promettant continuellement que la version bêta de FSD de Tesla serait publiée dans « deux semaines », il a tweeté : « Haha, la version bêta de FSD 9 sera bientôt disponible, je le jure ! La conduite autonome généralisée est un problème difficile, car elle nécessite de résoudre une grande partie de l’IA du monde réel. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si difficile, mais la difficulté est évidente rétrospectivement. Rien n’a plus de degrés de liberté que la réalité. … il n’y a aucun moyen pour que Musk se rende compte que les voitures autonomes sont un « problème difficile ». L’IA du monde réel n’est même pas proche de la fonctionnalité ; une génération plus loin, si jamais. Mais l’admettre maintenant est… intéressant. L’industrie au sens large espère être compétente d’ici 2025 (Bloomberg) et peut-être une quantité substantielle d’auto-conduite d’ici 2030. Au moins, Waymo a un robotaxis sur les routes de banlieue, mais avec parfois des problèmes importants. Ce qui est bien, car Waymo garde un couvercle sur les attentes et ne fait que contourner des véhicules que vous ne pouvez pas acheter avec une flotte de capteurs, brûlant des milliards d’argent VC en cours de route. Si cela fonctionne, cela en vaudra la peine pour ces fonds de capital-risque ambitieux à de vastes multiples des coûts. Le but des promesses d’Elon Musk est qu’il sait à quel point cela sera précieux. C’est « juste » ce petit « problème » logiciel minuscule qu’il doit résoudre.

Rassemblement

Graphique mardi

Un ingénieur en aérospatiale a résumé quelques réponses, notamment en notant que peu importe le type d’avion dont nous parlons vraiment, d’un 747 à un 777, c’est le même type de fuselage. C’est assez franc : « La plupart des impacts seront du nez en premier. Si vous avez quelques centaines de personnes et 2/3 d’un avion pour agir comme une zone de déformation, vous êtes beaucoup moins susceptible de mourir. Parmi les accidents restants, la queue frappe généralement en premier, c’est pourquoi il y a la pointe tout à l’arrière. Comme la queue arrive MOINS souvent, la pondération est plus vers l’arrière. Ce que cela signifie pour nous passagers : les passagers de première classe montent et descendent plus vite, il y a moins de bruit, un peu plus doucement, etc. Mais ce sont ceux qui se rangent à l’arrière-plan et qui devront peut-être combattre des monstres fumigènes (YouTube).

