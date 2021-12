Musk riposte ! Le PDG de SpaceX vise la Chine après un quasi-accident de satellite : « Ce n’est rien ! » | Sciences | Des nouvelles

Plus tôt cette semaine, M. Musk a fait face à la colère de la Chine après que les satellites de Starlink Internet Services, une division de la société aérospatiale SpaceX de Musk, aient eu deux « rencontres rapprochées » avec la station spatiale chinoise. Selon un document soumis par la Chine à l’agence spatiale des Nations Unies, les incidents se sont produits les 1er juillet et 21 octobre.

Le chef de l’Agence spatiale européenne (ESA) a également attaqué M. Musk, affirmant que l’entrepreneur technologique milliardaire « établissait les règles » de l’industrie spatiale commerciale émergente.

Josef Aschbacher, le directeur général de l’ESA, a averti que les milliers de satellites de communication lancés par Starlink réduiraient considérablement l’espace pour les concurrents.

Il a déclaré: « L’espace sera beaucoup plus restrictif [in terms of] fréquences et créneaux orbitaux.

« Les gouvernements européens devraient collectivement avoir intérêt à . . . donner aux fournisseurs européens des chances égales de jouer sur un marché équitable.

S’adressant au Financial Times, M. Musk s’est défendu, affirmant que « des dizaines de milliards » de satellites peuvent être hébergés sur des orbites proches de la Terre.

Il a déclaré : « L’espace est tout simplement extrêmement énorme et les satellites sont très petits. »

Le PDG de SpaceX a rejeté les suggestions selon lesquelles son projet Starlink bloquait efficacement l’entrée de concurrents dans l’industrie des satellites, affirmant qu’il y avait beaucoup de place sur l’orbite terrestre pour davantage de satellites.

Il a déclaré: « Ce n’est pas une situation dans laquelle nous bloquons efficacement les autres de quelque manière que ce soit. Nous n’avons empêché personne de faire quoi que ce soit, et nous ne nous attendons pas à le faire.

« Pour des raisons de sécurité, la Station spatiale chinoise a pris l’initiative d’effectuer une manœuvre d’évitement dans la soirée de ce jour-là pour éviter une potentielle collision entre les deux engins spatiaux. »

La Chine a également cité l’article VI du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, qui a été signé par toutes les nations spatiales du monde et constitue la base du droit international de l’espace.

L’article VI stipulait : « Les États parties au Traité assument la responsabilité internationale des activités nationales menées dans l’espace, y compris la lune et les autres corps célestes, que ces activités soient menées par des agences gouvernementales ou des entités non gouvernementales, et pour assurer que les les activités sont menées conformément aux dispositions du présent Traité.