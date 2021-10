Muslim Coins lance le deuxième tour de l’IEO sur ProBit Global

Publicité





Muslim Coins (MUSC) a lancé son offre d’échange initiale (IEO) sur l’échange Probit Global le 30 septembre. Le premier tour s’est déroulé jusqu’au 10 octobre, portant à un demi-million. Le deuxième tour est maintenant en ligne jusqu’au 24 octobre, les participants recevant des bonus de 15 %. Actuellement, les jetons sont disponibles à 0,042 USDT via IEO et seront de 0,05 USDT lorsqu’ils seront cotés sur les bourses après l’IEO.

Conformément aux devoirs sacrés des musulmans, Muslim Coins utilise un système de zakat où une taxe de 2% est facturée sur toutes les transactions. L’argent de transaction est ensuite converti en une monnaie classique qui est dirigée vers les associations caritatives associées.

Notamment, le secteur du financement de l’islam a une valeur combinée de 4 000 milliards de dollars, soit le double de la richesse nationale de certains pays développés comme la France. Muslim Coins, qui suit une culture de financement islamique stricte, vise à devenir la monnaie numérique de choix pour près de 1,8 milliard de musulmans dans le monde.

En plus de cela, l’écosystème Muslim Coins offre des capacités DeFi pour des investissements rentables. MUSC est le jeton natif de ses projets DeFi. Le jeton peut appartenir à tous et est largement accepté dans divers pays musulmans. Muslim Coins se distingue des autres projets DeFi car il se concentre à la fois sur la foi islamique et le développement économique de l’ensemble de la Oummah (la communauté islamique dans son ensemble).

De plus, l’écosystème Muslim Coins est construit sur la célèbre Binance Smart Chain (BSC), ce qui le rend facilement accessible, avec des transactions rapides et économiques. L’ICO sera suivie d’une cotation sur divers échanges, les deux activités visant à faire des pièces musulmanes l’instrument financier numérique de référence de la Oumma.

Actuellement, il y a trois projets à l’œuvre dans l’écosystème des pièces de monnaie musulmanes : La carte de crédit sera utilisée pour payer les dépenses directement avec des pièces de monnaie musulmanes ou fiat, avec un système de zakat. La seconde est l’application Wallet permettant aux utilisateurs d’échanger des pièces musulmanes à volonté ou de les convertir en FIAT n’importe où dans la Oumma. L’achèvement du développement du portefeuille numérique aura lieu au premier trimestre 2022. Le troisième est le système Cashback lié aux détenteurs de MUSC pour promouvoir la croissance des magasins musulmans. L’émission de la carte de crédit et le système de remboursement commenceront après le lancement du portefeuille numérique.

Les pièces musulmanes ont une offre totale de 500 millions de jetons qui sont répartis en sept éléments : ICO, pools d’échange, rémunération des équipes, marketing, ventes privées et préventes avec réserve.

Une partie de la feuille de route de l’écosystème Muslim Coins consiste à faire fonctionner son application mobile au deuxième trimestre 2022, alors que le jeton commence à être négocié sur des échanges supplémentaires. L’ensemble de l’écosystème devrait être pleinement fonctionnel d’ici 2022.

Pour en savoir plus sur les pièces musulmanes, visitez Muslimcoins-ico.com.