Musso amer la première de Villarreal

14/09/21

Le 15/09/2021 à 00:09 CEST

Adrià Léon

Beau match pour en clôturer un premier jour de folie dans le groupe G. Villarreal a pu vaincre le premier but de Freuler mais un but dans la dernière ligne droite de Gosens et l’expulsion de Coquelin ils ont installé la souffrance à La Cerámica. L’équipe groguet a tenu le coup et était sur le point de gagner avec le temps déjà rempli, mais Musso a sorti sous des bâtons un tir peu attrayant de Gérard Moreno.

Villarréal

Rulli ; Pedraza (Gaspar, 87′), Pau Torres, Albiol, Foyth ; Trigueros (Moi Gómez, 60′), Parejo, Capoué (Coquelin, 60′), Yéremi Pino (Alberto Moreno, 72′); Dia (Danjuma, 61′), Gérard Moreno.

Atalante

Musso; Djimsiti (Demiral, 61′), Palomino, Tolói; Gosens, Freuler, de Roon (Koopmeiners, 70′), Zappacosta ; Pessina (Miranchuk, 79′), Malinovskyi (Pasalic, 70′) ; Zapata (Ilicic, 70′).

Buts

0-1 M.6 Freuler. 1-1 M.38 Trigueros. 2-1 M.74 Danjuma. 2-2 M.82 Gosens.

Arbitre

Clément Turpin. TA : Capoué (54′), Gérard Moreno (65′), Yéremi Pino (71′) / de Roon (24′) TR : Coquelin (2A, 83′).

Incidents

Rencontre jouée à l’Estadio de La Cerámica devant 18 000 spectateurs.

L’Atalante a commencé fidèle au style et avec un Zappacosta très leader sur l’aile droite. Il a été difficile pour Villarreal de sortir le ballon sous contrôle, qui n’a pas trouvé la formule pour vaincre la pression des hommes de Gasperini lors du match aller. Et tant était le lanceur à la source, que six minutes après le début du match Zappacosta mettre une balle intérieure à Chaussure, qui a mis Albiol et a donné le ballon à Freuler. Le Suisse a tiré sur Rulli, qui n’a rien pu faire pour rentrer dans le premier de la nuit. Il n’avait pas laissé à Villarreal le temps de compenser, quand Gosens il était sur le point de faire 0-2.

Au fil des minutes, le groguet s’est mis a commencé à respirer. La première arrivée jaune est intervenue en quinzième de match, avec un stage de Yérémy Pino sur l’aile droite. L’Atalante a répondu par une contre-attaque de Messine, qui heureusement ne définit pas bien. La dernière ligne droite du premier a été entièrement confiée aux hommes d’Unai Emery, qui ont profité jusqu’à trois grandes occasions.

Le premier chargé de Gérard Moreno, qui a reçu un ballon parfait de Trigueros dans la surface. Le Catalan a terminé avec pratiquement aucun angle, mais Musso a sorti sa jambe dans le plus pur style futsal. Ce que le sous-marin jaune ne savait pas, c’est que cela allait être un avertissement : Gérard vers Parejo, qui la met -avec un peu de chance- dans la petite zone pour Trigueros, vous n’avez qu’à la pousser hors de portée de Musso. Le sous-marin a égalisé avant le déclenchement de La Cerámica et, sans réaction des visiteurs, le but italien a soutenu son équipe avec un autre arrêt à la portée de très peu : l’envoi de Parejo avec son gant habituel et Gerard Moreno qui a hoché la tête – à bout portant-, mais Musso a évité l’évidence.

Après la reprise, même scénario de la première mi-temps. Pas deux minutes s’étaient écoulées et Malinovski il avait déjà mis Rulli à l’épreuve, qu’il réussit avec succès. Sur le point de rendre le deuxième Gosens, qui n’a pas bien fini face à l’Argentin un ballon mis à merveille par Toloi. s’est également trompé Chaussure, même si cette fois le ballon a touché la barre transversale après une belle tête au premier poteau. Villarreal surpris en profitant des erreurs défensives de l’Atalanta ; ainsi vint 1-1 et … aussi 2-1. Égal voler Freuler dans la zone des trois quarts et Gérard assiste Danjuma avec une touche subtile que le Néerlandais est chargé de transformer avec une volée manuelle. Les mêmes protagonistes pour tenter le 3-1 : Danjuma déborde sur la gauche et le met à Gérard, bien qu’il ne trouve pas de but.

Villarreal avait contrôlé le jeu -et le jeu- mais Ilicic s’est chargé de le changer immédiatement. D’abord avec un ballon au coeur de la petite fille que Gosens s’est chargé de pousser au filet, et deux minutes plus tard, provoquant le deuxième jaune pour Coquelin, qui est entré dans l’herbe vingt minutes plus tôt. La prolongation n’a pas été longue pour Villarreal, qui était au bord du miracle avec le mêmes protagonistes des meilleures occasions jaunes: Gérard a dirigé le dernier corner du match et l’Argentin complété une performance parfaite pour une Atalante qui cette fois ne s’est pas seulement distinguée par son côté offensif.