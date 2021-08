Mustafa Ali n’a pas eu de chance pendant son séjour à la WWE, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le joueur de 35 ans était censé remporter l’Elimination Chamber en 2019, mais il s’est blessé quelques semaines auparavant et a fini par être remplacé par Kofi Kingston qui a ensuite déclenché KofiMania et remporté le titre.

Mustafa Ali [right] a été d’une grande aide pour Mansoor [left] depuis qu’il a rejoint la WWE

La même année, Ali devait également gagner Money in the Bank, mais Vince McMahon a changé d’avis ce jour-là.

Mais même lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme il se doit ou qu’il n’était pas à la télévision, il est toujours resté créatif et a présenté de nombreuses idées à la WWE.

Ali aurait sept mois de congé de fin 2019 à 2020 avant de revenir et de diriger Retribution. talkSPORT s’est entretenu avec l’ancien policier avant SummerSlam pour avoir son avis sur son temps libre à la télévision et ses efforts avec ‘The Hacker’ et Retribution.

“Je ne peux probablement pas trop entrer dans cela, mais il y avait quelque chose qui m’a été présenté contre lequel j’étais très opposé”, a déclaré Ali à propos de ses sept mois d’absence de la télévision.

Mustafa Ali a été révélé comme le leader de Retribution des mois après leurs débuts

“Très contre le fait d’être dépeint d’une certaine manière avec mon nom et mes antécédents et j’étais contre.

« À l’époque, sur le plan créatif, je ne faisais pas grand-chose. De temps en temps, je taguais avec Shorty G – Chad Gable, je suis content que nous ne l’appelions pas Shorty G maintenant – donc c’était juste un processus. C’est arrivé au point où je faisais des matchs sombres avant SmackDown et finalement, j’ai juste arrêté d’être amené à la télévision parce que je pense qu’eux-mêmes ne savaient pas [what do with me].

“Et j’ai eu cette conversation avec beaucoup de gens dans le processus créatif, ainsi qu’avec Vince McMahon lui-même. Ils savent que je suis talentueux, ils savent ce que j’apporte, c’est juste essayer de trouver la meilleure façon de me commercialiser et de me présenter.

«Et je comprends que cela peut être un processus, mais parfois, lorsque vous n’êtes pas une priorité, ce processus, ce temps qui doit y être consacré continue d’être mis de côté.

Le SmackDown Hacker était l’un des scénarios les plus intéressants de la WWE en 2020 jusqu’à ce qu’il soit abandonné

« Et c’est ce qui se passe lorsque vous êtes poussé sur le côté – vous êtes hors télé pendant sept mois [laughs]. “

Après des mois dans le désert, Ali reviendrait à la télévision et, finalement, il a été révélé comme le leader de Retribution.

“Il est révélé plus tard dans Retribution quelques mois plus tard que ce hacker sérieux était apparu sur SmackDown et, encore une fois, c’était un autre de mes concepts créatifs.

“L’idée était que The Hacker serait très déterminant dans le développement de la série.

« La façon dont je l’ai présenté était » vous savez comment nous utilisons parfois Miz TV pour lancer des querelles ? Miz est simplement l’hôte, mais nous l’utilisons comme véhicule pour faire sortir deux superstars et créer quelque chose. Le Hacker est comme ça ; Je n’ai pas besoin de matchs, je n’ai même pas besoin d’être sur le ring. J’ai juste besoin d’être capable de révéler le secret d’une personne ou d’utiliser des informations.

Le concept a été très bien reçu. Mais, encore une fois, c’était comme si tu n’étais pas là, tu n’étais pas la priorité et puis ça s’en va. Donc, je n’étais pas assis sur mes fesses, pour ainsi dire, pendant que j’étais absent pendant ces sept/huit mois.

« Toutes ces vignettes de style hacker que vous avez vues, c’était moi. C’était auto-produit. Je les faisais à la maison en les envoyant. Je n’étais pas là.

“Ce n’était pas comme ‘hey, patron, pouvons-nous faire ça?’ Il y avait une barrière parce que je n’étais pas là physiquement. J’envoyais des trucs en espérant que ça tiendrait et malheureusement nous n’avons pas suivi cette voie.

Finalement, Ali ferait référence à The Hacker dans une promo pour Retribution, mais l’histoire n’a jamais vraiment été suivie.

« Le pirate informatique s’est en quelque sorte évanoui. Encore une fois, pour ne pas entrer dans beaucoup de choses spécifiques, mais il y a des arguments en cours dans toutes les marques, y compris NXT, quant à l’endroit où je pourrais aller.

« L’idée était de me ramener à RAW et c’était un appel de dernière minute. Je prends l’avion le jour même pour avoir un match avec Hurt Business et j’espère toujours qu’en arrière-plan, peut-être que le plan est de me faire revenir à la télévision pour faire oublier aux gens que je suis le pirate informatique parce que c’était devenu une certaine traction.

«Encore une fois, il s’est en quelque sorte perdu dans le remaniement. J’ai en quelque sorte supplié et supplié… L’idée originale une fois que j’ai découvert que je dirigeais Retribution, parce que je ne savais pas non plus rejoindre Retribution, elle m’est venue quelques instants avant que nous le fassions.

« Mon argument était alors : pouvons-nous faire en sorte que Retribution ait le pirate informatique comme pouvoir ? C’est pourquoi ils sont puissants.

Ali et la rétribution n’ont pas duré

“C’est comme ça qu’ils ont pu s’introduire dans le bâtiment, c’est pourquoi Retribution savait où seraient les câbles des camions, etc. et je voulais que leur angle soit autre que celui d’avoir ces hommes géants derrière nous avec Slapjack et Reckoning, le pouvoir vient de nous connaissant tous vos secrets. Tout le monde. De l’avant de haut en bas – c’est sur cette clé USB, ou quelque chose de physique.

« Je pensais que cela nous donnerait un avantage. On pourrait venir sur le ring et te frapper, mais je n’ai même pas à le faire. Je pourrais envoyer ce tweet et ruiner ta vie – c’est la vraie vie.

Mansoor et Mustafa Ali forment une équipe prometteuse sur RAW

« Tout ce travail s’est transformé en une ligne dans une promo où j’admets que je suis le hacker et nous finissons par ne pas emprunter cette voie. Je ne peux pas te dire pourquoi nous ne l’avons pas fait parce que je ne sais pas, tout ce que je peux te dire c’est que j’ai essayé. Je suis toujours reconnaissant pour ce rôle à la fin de la journée.

Ali fait maintenant partie d’une équipe avec Mansoor alors qu’il essaie d’empêcher la jeune superstar de commettre les mêmes erreurs qu’il a faites une fois à la WWE et ils ont pris un très bon début de vie à RAW ensemble.

