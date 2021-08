Mustafa Ali révèle que le patron de la WWE, Vince McMahon, lui a dit que Brock Lesnar gagnait de l’argent à la banque à sa place lors de leurs entrées

Mustafa Ali a appris le jour de Money in the Bank 2019 qu’il gagnait la mallette.

Comme nous le savons tous, Brock Lesnar était l’homme qui ramènerait la mallette à la maison ce soir-là.

WWE

Brock Lesnar a choqué tout le monde ce soir-là à Money in the Bank

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Ali devait se rendre à WrestleMania cette année-là et défier Daniel Bryan pour le titre de la WWE – ce qui aurait également été l’idée de Bryan – mais une blessure avant Elimination Chamber signifiait que Kofi Kingston avait pris sa place et le reste appartient à l’histoire.

Quelques mois plus tard, le match d’échelle Money in the Bank lui a offert l’opportunité de revenir là où il était censé être à WrestleMania 35.

talkSPORT a eu la chance de demander à Ali ce qui a changé pour que Brock Lesnar lui vole sa place.

“Nous n’avons rien d’autre que” vous êtes dans le match “la semaine du [the MITB match]. Le jour J, je le gagne ! Mec, c’est mon moment, c’est tout ce pour quoi j’ai travaillé, je ne peux pas le croire, c’est génial.

Mustafa Ali a été le premier cruiserweight à vraiment percer sur la liste principale de 205 Live

« Ensuite, le match est sur le point de commencer, donc les entrées ont commencé. Je me trompe peut-être, mais le baron Corbin fait son entrée et je vais bientôt faire mon entrée, et c’est à ce moment-là que je me fais tirer que je dois aller voir le patron.

“[Vince says] ‘C’est ce que je veux. Prenez la mallette. Choc. Alors vous êtes gelé. C’est ce que je veux.’

«Et vous devez comprendre, juste avant de sortir par le rideau, ce n’est pas le moment de discuter.

« Vous recevez un ordre direct sur ce que l’on peut attendre de vous. Je sais que certaines personnes disent « pourquoi n’avez-vous pas simplement pris la mallette ! » [laughs]. J’étais plus préoccupé par la saisie de mon chèque cette semaine-là! Alors j’ai pris mon chèque.

« En fin de compte, ce n’est pas mon émission. Le gars qui écrit ça, qui possède ça, qui décide de ce qui se passe m’a donné des instructions spécifiques et j’ai dit « OK, ce n’est pas un patron à problème ». Et je suis allé là-bas et j’ai fait exactement ce qu’on m’a demandé de faire.

«En fin de compte, comme, hé, ça a marché, non? Les gens parlent encore de ce moment des années plus tard. Tout le monde est triste à ce sujet, mais les gars, nous avons Brock qui écoute la mallette comme une boombox et danse – je vous ai fait ce cadeau ! [laughs]. “

Lesnar encaisserait avec succès Seth Rollins quelques mois plus tard à Extreme Rules.

Ali se retrouverait alors dans le scénario très critiqué de Retribution, mais il forme maintenant une équipe de tag populaire avec Mansoor sur RAW. Reste à voir s’il pourra à nouveau atteindre les sommets vertigineux qui lui étaient autrefois prévus en 2019, mais il a certainement le talent et la créativité pour le faire.

