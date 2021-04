Mustafa Ali sur RETRIBUTION run et laissé à WrestleMania 37 ⋆ .

Mustafa Ali veut son moment sous les projecteurs (Photo: WWE)

La superstar de la WWE Mustafa Ali a insisté sur le fait qu’il devait “ retourner à la planche à dessin ” après l’implosion de RETRIBUTION et il s’est retrouvé sans match de WrestleMania 37.

La star de 35 ans est l’un des membres les plus talentueux de la vaste liste de la société – à la fois dans le ring et au micro – mais une fois de plus, il se retrouve sans combat en vedette sur le plus grand spectacle de l’année.

En 2019, c’était à cause d’une blessure qui a donné naissance à KofiMania, mais cette fois-ci, la rupture de RETRIBUTION a été faite lors de l’émission Fastlane Kickoff et au lieu d’un gros coup, ils se retrouveront tous ce soir dans le Andre the Giant Battle Royal. sur SmackDown.

Réfléchissant à un autre WrestleMania regardant de l’extérieur vers l’intérieur, Ali dit exclusivement à Metro.co.uk: «C’est toujours un peu comme ça… Mec, je ne l’ai plus fait cette année.

“ Je peux pointer du doigt tout le monde, mais je dois me pointer du doigt et dire, à la fin de la journée, c’est à vous de devenir quelque chose de si bon, de si puissant, de si magnétique, que lorsqu’ils mettent la carte WrestleMania ensemble, ils disent: “Nous devons avoir Ali dans la série!”

“ S’ils sentent, en ce moment, qu’ils n’ont pas besoin de m’avoir dans la série, alors ils ne m’auront pas dans la série. Je dois donc retourner à la planche à dessin, je dois trouver quelque chose et me sortir. En fin de compte, je ne veux pas de document.

Malheureusement pour Ali, son rôle principal en tant que leader de RETRIBUTION – composé de T-Bar, Mace, Slapjack et Reckoning – n’a pas conduit à l’attention dont il a désespérément besoin.

Les fans ont eu du mal à se connecter avec le groupe car ils étaient présentés de manière si cohérente à l’écran, et il s’avère que même son implication – dont beaucoup pensaient qu’elle pourrait être le tournant – n’était pas quelque chose de tracé bien à l’avance.

«Le jour de la révélation, j’ai découvert que« c’est ce que tu vas faire », a-t-il admis. «En fin de compte, c’était l’occasion d’être à la télévision le Monday Night Raw chaque semaine pour plusieurs segments.

«C’est à pas de géant par rapport à ce que je faisais l’année précédente. J’ai fait de mon mieux avec ce qu’on m’a donné, il y avait beaucoup de talent incroyable dans cette faction.

Et tandis que les fans espéraient plus de la faction, Ali a affirmé que – dans tous les domaines – tout le monde dans l’entreprise a plus à donner, peu importe où il se trouve sur la carte.

Ali est l’une des stars les plus talentueuses de la liste (Photo: WWE)

De haut en bas de la liste, que ce soit l’événement principal ou l’acte d’ouverture, tout le monde est capable de bien plus. C’est pourquoi ils sont à la WWE – ils sont capables », sourit-il.

“ Mais parfois, les choses ont la priorité et nous devons parfois faire le strict minimum, mais même avec cela, le strict minimum, on s’attend à ce que vous fassiez trop. Nous avons donc fait de notre mieux avec ce que nous avons reçu.

De retour à WrestleMania 34 en 2018, Ali a affronté Cedric Alexander au coup d’envoi alors qu’il se disputait sans succès le championnat Cruiserweight, et cela lui a donné un “ avant-goût ” de l’effet qu’il se bat toujours pour ressentir à nouveau.

“ WrestleMania est une telle obsession pour moi, dans le sens où j’en ai eu un avant-goût et je n’ai pas été en mesure d’atteindre ce niveau de succès ”, a-t-il déclaré franchement. «C’était un moment tellement cool.

“ Et c’était la seule fois de ma vie où j’avais une réelle anxiété à l’idée de jouer. J’ai toujours été extrêmement confiant, mais j’étais dans les coulisses, [heart thumping], oh mec! Et puis je sors et je vois mon nom – c’est Wrestlemania! Cette nuit m’a touché. Et je n’ai jamais réussi à atteindre ce niveau de succès.

La blessure d’Ali en 2018 a mené au couronnement de Kofi Kingston (Photo: WWE)

Il veut y être à nouveau, et il semblait qu’un scénario potentiel avec Kofi Kingston jouant sur des événements réels aurait pu être son billet, mais ce n’était pas le cas et Ali a été laissé sur la ligne de touche.

«Je veux toujours ce match en vedette sur WrestleMania. Je veux tous les organes de presse, je veux tous les médias, je suis allé tout le monde comme, “Qu’est-ce qu’il va faire à Mania?” Il semble que chaque année, je m’approche de l’obtenir, puis cela n’arrive pas ”, a-t-il expliqué.

«Vous pouvez être comme:« C’est juste un autre pay-per-view », mais c’est la seule nuit où le monde entier regarde. Nous avons cette audience mondiale massive, nous avons des émissions épisodiques hebdomadaires, mais WrestleMania – c’est là que ces moments sont définis.

«Quand vous pensez à des moments emblématiques, vous pensez instantanément à WrestleMania. C’est quelque chose qui me préoccupe depuis 35 ans. ”

Alors maintenant, Ali a léché ses blessures figuratives et est prêt à travailler pour être dans une meilleure position l’année dernière alors qu’il s’efforce de devenir le genre de talent que la direction de la WWE n’a pas d’autre choix que de lui faire la une des journaux.

«Ne pas y figurer, c’est un coup dur. C’est quelque chose que vous vous efforcez pour vous, vous travaillez pour cela, et quand vous ne l’obtenez pas, vous prenez un jour ou deux pour marmonner sous votre souffle à quel point vous êtes en colère, puis vous vous époussetez, levez-vous et essayez encore une fois, dit-il.

“ Donc, l’année prochaine, match en vedette – j’espère! Je ne veux pas être mis dans la série juste pour être mis dans la série. Cela ne veut rien dire pour moi. Ce que je veux, c’est: “Nous avons besoin de lui dans la série!”

«S’ils ne ressentent pas cela, cela signifie qu’il y a du travail à faire. Alors, je vais faire ce que je dois faire.

