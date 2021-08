Mutant Ape NFT vendu pour 17 USDC au lieu de 17 ETH d’une valeur de 54 000 $ Crypto new media

in

Bien que les erreurs puissent être investies, certaines sont plus coûteuses que d’autres, et celle-ci a coûté 54 000 $ à un détenteur de NFT.

Après avoir frappé le Mutant Ape #5275 NFT il y a quelques heures, le détenteur a ensuite tenté de le vendre sur OpenSea, mais l’accord ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité. Au lieu de vendre son singe pour 54 000 $, le propriétaire l’a vendu par erreur pour 17 $, soit 99,9 % en dessous d’un prix plancher de 7,95 ETH (24 200 $).

17 $ au lieu de 54 000 $

La plupart des objets de collection numériques sur OpenSea et d’autres marchés NFT basés sur Ethereum sont généralement facturés à l’aide de l’ETH. En conséquence, le propriétaire pensait que l’offre sur son NFT était de 17 ETH (54 000 $), et il l’a acceptée sans savoir que l’offre n’était que de 17 $ en stablecoin USDC.

OUCH, le propriétaire du Mutant Ape 5275 est tombé amoureux de l’ancienne astuce d’enchère usdc pic.twitter.com/vTX4VGP4X1 – wawin (@wawin) 29 août 2021

Mutant Ape Yacht Club (MAYC) est une collection de 20 000 singes mutants qui peuvent être créés soit en les frappant en vente publique, soit en exposant des singes ennuyés existants à un flacon de sérum mutant.

Selon Bored Ape Yacht Club (BAYC), le projet à l’origine des collections Bored Ape et Mutant Ape NFT, le MAYC est utilisé pour récompenser les utilisateurs de singes avec une version mutante de leurs Bored Apes.

Plus de 10 000 singes mutants ont été mis à la disposition du public via une vente aux enchères néerlandaise. BAYC a déclaré que le prix de frappe a commencé à 3 ETH et a progressivement diminué à 0,01 ETH en 9 heures.

Selon les données sur Etherscan, le détenteur du Mutant Ape #5275 a dépensé environ 2,87 ETH (9 100 $), frais compris, pour frapper le NFT avant de le vendre par erreur pour seulement 17 $ et non pour 17 ETH comme il l’avait pensé. Fait intéressant, l’utilisateur qui a acheté le NFT l’a revendu pour 5 ETH, réalisant un bénéfice de plus de 15 900 $ en moins de trois heures.

Alors que le détenteur d’origine compte probablement ses pertes, les membres de la communauté crypto pensent qu’OpenSea devrait avoir un système de sécurité en place pour alerter les utilisateurs chaque fois qu’ils essaient de vendre leur art numérique nettement en dessous du prix plancher.

La star de la NBA Stephen Curry achète un singe qui s’ennuie

Pendant ce temps, dans un autre développement, CryptoPotato a rapporté plus tôt que le triple champion de la NBA, Stephen Curry, avait rejoint le mouvement NFT après avoir acheté un rare Bored Ape pour 180 000 $. Fait intéressant, l’un des singes les plus rares a été vendu pour 1,3 million de dollars hier.

* Image présentée avec l’aimable autorisation d’OpenSea

