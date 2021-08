Mutation Covid: une mutation Covid résistante au vaccin «presque certaine» émergera | Royaume-Uni | Nouvelles

02/08/2021 à 08h00 CEST Un patient sur cinq dans un état végétatif persistant est en fait éveillé et enfermé dans des corps qui ne répondent pas, prévient un groupe de scientifiques du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis. Les membres de cette équipe sont les professeurs Neil Scolding, de l’Université de Bristol ; Adrian Owen, […] More