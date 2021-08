Muthoot Finance annonce une hausse de 14% de son net consolidé au T1

Les actifs de prêt sous gestion ont chuté de Rs 145 crore qoq alors que la société a décidé de ralentir les activités autres que l’or.

NBFC Muthoot Finance a annoncé vendredi une augmentation de 14% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé du premier trimestre à Rs 979 crore, en grande partie en raison des bonnes performances de la division des prêts d’or. Les actifs de prêts consolidés sous gestion ont augmenté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 58 135 crores de Rs contre 46 501 crores de Rs au cours de la période de l’année dernière.

La société, qui exploite également des filiales de prêt immobilier, de microfinance et de courtage d’assurances, a déclaré que le bénéfice net de la division des prêts d’or avait augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre 971 crores de roupies, et que la part du bénéfice consolidé était passée à 99%.

Sur une base séquentielle, le revenu total de la division des prêts d’or a diminué de 4% à Rs 2 715 crore et le bénéfice net a diminué de 3% en glissement trimestriel par rapport à Rs 996 crore rapporté au T4 FY21. Les actifs de prêt sous gestion ont chuté de Rs 145 crore qoq alors que la société a décidé de ralentir les activités autres que l’or.

George Alexander Muthoot, MD, a déclaré : « Nous avons délibérément décidé de ralentir nos activités de prêt hors or en raison de l’incertitude persistante et de l’émergence d’un comportement de crédit incertain. Nous redessinons nos stratégies en termes d’activité de prêt hors or et nous sommes confiants d’en sortir plus forts à mesure que l’environnement s’améliorera. Sur le front des prêts d’or, nous visons une croissance de 15 % sur les trois trimestres restants. »

Les actifs de prêt de la division des prêts d’or pour le trimestre s’élevaient à Rs 52 614 crore, contre Rs 41 296 crore au cours de la période de l’année dernière, soit une croissance de 27%.

