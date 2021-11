Muthoot Finance enregistre une augmentation de 8% de son bénéfice net à Rs 1002,9 crore

La société de financement, qui exploite également des filiales de prêt immobilier, de micro-finance et de courtage d’assurances, a déclaré que le bénéfice net de la division des prêts à l’or avait augmenté de 11% en glissement annuel à Rs 994 crore, et que la part du bénéfice consolidé s’élevait à 99%.

NBFC Muthoot Finance a annoncé jeudi une augmentation de 8% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé du deuxième trimestre à Rs 1002,9 crore, principalement grâce aux bonnes performances de la division des prêts d’or.

Le prêteur basé au Kerala avait déclaré un bénéfice net consolidé de Rs 930,7 crore au cours de la période de l’année dernière et un bénéfice net de Rs 978,6 crore au premier trimestre précédent.

Les actifs de prêts consolidés sous gestion de Muthoot ont augmenté de 5 % sur une base séquentielle pour atteindre 60 919 crores de roupies.

Le directeur général George Alexander Muthoot a déclaré : « L’environnement de la demande reste solide et alors que nous entrons dans la saison des fêtes, nous restons optimistes quant à la dynamique de croissance des prêts d’or au cours de la seconde moitié de l’EX22. Nous sommes optimistes quant à la poursuite de la croissance de notre portefeuille de prêts aurifères et maintenons une prévision de croissance de 15 % pour l’EX22. Nous assistons à une amélioration des collectes dans les domaines de la microfinance, du financement automobile et des prêts immobiliers. Au cours du dernier trimestre, nous avions consciemment décidé de ralentir les activités de prêt non-or, nous continuons à rester conscients et à surveiller l’espace pour les opportunités émergentes. Nous continuerons à suivre la stratégie de croissance équilibrée tout en maintenant la qualité globale des actifs. »

Les actifs de prêt de la division des prêts d’or pour le trimestre s’élèvent à Rs55102 crore par rapport à Rs 5 2394 crore au cours du trimestre comparable de l’année précédente, soit une croissance de 5% en glissement annuel.

Le prêt d’or moyen par succursale a augmenté de 18% en glissement annuel pour atteindre 11,84 crore de roupies. Le poids total de l’or mis en gage auprès de la société s’élève à 178 tonnes à la fin du deuxième trimestre contre 163 tonnes au cours de la période correspondante de l’exercice précédent. La taille moyenne des tickets de prêt a augmenté de 2 % en glissement annuel pour atteindre Rs 62 054 contre Rs 60 642 au cours de la période de l’année précédente. Le nombre de comptes de prêt de la NBFC a également augmenté de 88 lakh, soit une augmentation de 16 % en glissement annuel.

