Muthoot Finance et la startup fintech Rupifi vont aider 15 millions de petites et moyennes entreprises à obtenir un crédit instantané

Crédit et financement pour les MPME : La startup de paiement numérique interentreprises pour les petites et moyennes entreprises (PME) Rupifi a annoncé mardi un partenariat avec la société de financement non bancaire Muthoot Finance pour aider 15 millions de PME à accéder au crédit instantané au cours des prochaines années. Lancé en janvier 2020, Rupifi permet aux PME de rembourser de manière flexible leurs cotisations au fur et à mesure des besoins avec un taux d’intérêt par jour mais sans aucun IME mensuel. Grâce à ce rapprochement, la startup a déclaré qu’elle cherchait à développer son portefeuille de PME au cours des prochaines années.

« Nous avons été à l’avant-garde de l’octroi de crédits sans friction et liés aux flux de trésorerie aux MPME au cours des 12 derniers mois. Nous travaillons actuellement avec des places de marché B2B dans les domaines FMCG, pharmaceutique, de la mode, de l’agriculture et de l’alimentation, offrant aux PME qui effectuent des transactions sur ces plateformes un crédit instantané pour leurs achats. Nous avons des PME clientes dans plus de 230 petites villes à travers le pays et nous avons analysé plus d’un million de points de données au cours des derniers mois pour créer un cadre de souscription robuste basé sur les flux de trésorerie », a déclaré Anubhav Jain, co-fondateur et PDG de Rupifi dans un communiqué.

La plupart de ces petites entreprises n’obtiennent pas de crédit non garanti des banques, des NBFC ou même des fintech aujourd’hui, et doivent donc compter sur des prêts garantis pour gérer leur fonds de roulement, a-t-il ajouté. « Les PME indiennes traversent une phase difficile surtout post covid. Chez Muthoot Finance, nous concevons des produits et menons diverses initiatives pour leur fournir un soutien en fonds de roulement. Rupifi a construit une solide infrastructure intégrée B2B et « Buy Now Pay Later » (BNPL) est le produit de l’heure pour les PME indiennes, particulièrement motivé par l’augmentation de la numérisation post-covid », a déclaré Jayachandran B, directeur de l’exploitation – Prêts aux entreprises, Muthoot Finance .

L’accès au crédit a été l’un des plus grands défis pour les MPME du pays, car les banques ont été prudentes dans l’octroi de prêts aux MPME considérés comme risqués. Cependant, le gouvernement avait mis en place plusieurs programmes de garantie de crédit pour encourager les banques à prêter davantage aux MPME. Selon les données de la RBI, les banques avaient déployé Rs 11,10 crore lakh aux micro et petites entreprises en août 2021, en hausse de 1,1% seulement par rapport à Rs 10,98 lakh crore en août 2020. De plus, au cours de l’exercice 21, les prêts aux MPME ont enregistré près de 52 %. sauter en valeur. De 16,2% au cours de l’exercice 2017, la valeur des prêts aux MPME dans les prêts commerciaux est passée à 24,6% au cours de l’exercice 21, a déclaré le bureau de crédit CRIF High Mark dans son rapport How India Lnds 2021 en septembre.

