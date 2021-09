Muthoot Finance lance un assistant virtuel basé sur l’IA

Les clients peuvent discuter ou parler avec l’assistant virtuel en anglais et en hindi. L’assistant virtuel est également disponible sur WhatsApp.

Muthoot Finance a annoncé mardi s’être associé à Senseforth.ai, un leader de la technologie d’IA conversationnelle, pour lancer “Mattu”, un assistant virtuel alimenté par l’IA.

Disponible sur le site Web et l’application mobile, l’assistant intelligent permet aux utilisateurs de demander des prêts, de résoudre les problèmes et d’effectuer des transactions telles que la vérification du solde du compte, le paiement des intérêts sur les prêts d’or, l’utilisation de recharges de prêts et les paiements partiels.

Alexander George Muthoot, directeur général adjoint de The Muthoot Group, a déclaré : « Le lancement d’un Mattu remanié et turbocompressé marque le début d’un nouveau chapitre pour nous.

Cet assistant virtuel alimenté par l’IA offre diverses fonctionnalités conviviales telles que l’assistance multilingue et la capacité de recherche vocale, et peut gérer plus de 250 questions fréquemment posées. De plus, si un utilisateur souhaite parler à notre représentant du service client, il peut le faire via l’assistant virtuel. C’est une grande commodité pour le client à l’heure actuelle.

Les clients peuvent discuter ou parler avec l’assistant virtuel en anglais et en hindi. L’assistant virtuel est également disponible sur WhatsApp.

