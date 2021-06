Muthoot Finance Q4 net augmente de 22% à Rs 1 024 cr

Les actifs de prêt s’élevaient à Rs 52 622 crore au 31 mars 2021, contre Rs 41 611 crore au cours de la période de l’année dernière. Au cours du trimestre, les actifs de prêt d’or ont augmenté de 2 304 crores de roupies.

NBFC Muthoot Finance a annoncé mercredi une augmentation de 22,5% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net consolidé au quatrième trimestre à 1 023,76 crores de roupies, en grande partie en raison des bonnes performances de la division des prêts d’or.

La société, qui exploite également des filiales de prêt immobilier, de microfinance et de courtage d’assurance, a déclaré que le bénéfice net de la division des prêts d’or a augmenté de 24% en glissement annuel, tandis que le bénéfice net des filiales non-or a diminué de 32% à 119 crore de Rs contre 176 crore de Rs en la période d’il y a un an.

Les prêts d’or sous gestion ont enregistré une croissance trimestrielle de 5 % au cours du quatrième trimestre, tandis que les autres prêts ont baissé de près de 9 %.

Le prêteur basé au Kerala a déclaré que ses actifs de prêts consolidés sous gestion ont augmenté de 24% en glissement annuel pour atteindre 58 280 crores de Rs au quatrième trimestre.

Pour l’ensemble de l’exercice 21, la NBFC a signalé une augmentation de 21% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 3 818,87 crore.

Le bénéfice net autonome de Muthoot Finance a augmenté de 22% en glissement annuel pour atteindre Rs 995,66 crore au quatrième trimestre. Pour l’ensemble de l’EX21, il a déclaré un bénéfice net de Rs 3 722,17 crore, soit une augmentation de 23% par rapport à Rs 3 018 crore en FY20.

George Alexander Muthoot, directeur général, a déclaré: “Au cours du trimestre, nous avons déboursé de nouveaux prêts à 3,61 lakh de nouveaux clients pour un montant de Rs 2 753 crore et à 4,32 lakh de clients inactifs pour un montant de Rs 2 917 crore.”

Les notations de crédit à long terme de Muthoot ont été relevées à ‘AA+’ par CRISIL et ICRA.

