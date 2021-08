Muthoot Finance s’attend à ce que l’activité de prêt d’or augmente ses résultats au deuxième trimestre

in

La société de financement basée au Kerala, qui exploite également des filiales de prêt immobilier, de micro-finance et de courtage d’assurance, a déclaré que la société ralentissait ses activités non liées à l’or et que la part des bénéfices des prêts d’or dans le bénéfice consolidé du premier trimestre est passée à 99%

NBFC Muthoot Finance s’attend à ce que les activités de prêt d’or augmentent ses résultats au deuxième trimestre, tandis que la demande pour la division de financement de véhicules et de prêts immobiliers devrait rester faible pendant un autre trimestre.

« Nous ne devrions voir une croissance dans les activités non-or qu’à partir du troisième trimestre. Le secteur du financement automobile et des prêts immobiliers n’a pas repris jusqu’à présent et est toujours en difficulté », a déclaré George Alexander Muthoot, directeur général de Muthoot Finance.

Il a ajouté que la NBFC avait délibérément décidé de ralentir en termes d’activité de prêt non-or en raison de l’incertitude persistante et de l’émergence d’un comportement de crédit incertain. Le bénéfice net de la division des prêts d’or a augmenté de 16% en glissement annuel à Rs 971 crore au premier trimestre de l’EX22, tandis qu’il a baissé de 3% en glissement trimestriel par rapport à Rs 996 crore au quatrième trimestre de l’EX21. Sur une base séquentielle, les actifs de prêt sous gestion du prêteur basé au Kerala ont diminué de 145 crores de roupies au premier trimestre, la société ayant décidé de ralentir les activités autres que l’or.

Les actifs bruts de prêts sous gestion pour le premier trimestre s’élèvent à Rs 52613,8 crore, avec des actifs de prêts en or sous gestion à Rs 52068,6 crore et des actifs sous gestion non-or à Rs 545,2 crore. George Muthoot a déclaré à FE que l’activité de prêt d’or avait repris en juillet et août après être restée atone en raison des restrictions liées à Covid au cours de la période avril-juin.

“Avec l’ouverture des magasins et des petites entreprises, la demande de prêts en or va augmenter. Nous réussirons dans les trois quarts restants et atteindrons facilement l’objectif de 15 % », a-t-il ajouté. Concernant le coût des fonds, il a ajouté qu’il s’est stabilisé et ne devrait pas baisser davantage. Le coût supplémentaire des fonds pour la NBFC s’élève à 8,15 %.

Les créances irrécouvrables radiées par le prêteur au premier trimestre s’élèvent à 9,1 crores de roupies, ce qui représente 0,02% du total des actifs bruts du prêt.

Le prêteur a également ajouté 50 000 nouveaux clients au premier trimestre et prévoit d’ajouter 100 succursales au cours de l’exercice.

